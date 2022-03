Der Hauptnutzer des neuen Terminals am Berliner Flughafen steht bereits fest: Die Fluggesellschaft Ryanair wird am 24. März als erste mit Passagieren starten, die im T2 eingecheckt haben. Das neue Terminal wurde zunächst nicht gebraucht, weil der Flughafen 2020 mitten in der Corona-Pandemie öffnete.