Drastische Einbrüche bei Passagierzahlen in Schönefeld und Tegel

Die Corona-Pandemie hat enorme Auswirkungen auf den Flugverkehr in Deutschland und führt auch an den Berliner Flughäfen zu einem enormen Einbruch bei den Passagierzahlen. Wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Samstagmorgen mitteilte, betrug der Rückgang bei den Fluggästen in Tegel und Schönefeld auf den ganzen Monat betrachtet 64,7 Prozent. In den vergangenen Tagen sei die Zahl der Fluggäste aber deutlich weiter gesunken, heißt es in der Pressemitteilung.

Flughafenchef: „Besserung erst in wenigen Monaten in Sicht“

„Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Flugverkehr haben sich im März von Woche zu Woche verschärft. Aktuell liegt der Rückgang bei rund 95 Prozent, und das an allen deutschen Flughäfen. Für die kommenden Wochen ist leider nicht damit zu rechnen, dass sich die derzeitige Situation absehbar verbessert. Die Pandemie hat den Passagierflugbetrieb praktisch lahmgelegt. Besserung ist erst in einigen Monaten in Sicht“, sagt Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.

Im März wurden am Flughafen Tegel 693.451 Fluggäste abgefertigt – im März vor einem Jahr waren es noch knapp 2 Millionen. Ähnlich zeigt sich das Bild in Schönfeld: Im März 2019 wurden dort rund 965.500 Passagiere registriert, im vergangenen Monat waren es lediglich 341.429.

Zahl der Flüge geht um mehr als 46 Prozent zurück

Die Zahl der Flüge ist durch die Corona-Krise nicht ganz so stark zurückgegangen wie die der Passagiere. Insgesamt starteten und landeten im März 2020 an beiden Flughäfen 12.979 Maschinen – 46,5 Prozent weniger als im März 2019. In Tegel waren es 8578 Maschinen, in Schönefeld starteten und landeten 4401 Maschinen.

Bereits vor mehr als einer Woche hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Flughafen Tegel wegen der Corona-Krise vorübergehend zu schließen. Wegen der massiven Umsatzeinbrüche schlug er vor den Airport bis Ende Mai vom Netz zu nehmen. Das hatte vor allem die Bundesregierung abgelehnt. Nach Ostern soll nun erneut über das Thema diskutiert werden.

