Potsdam

Wer hat den schönsten Adventskalender in Brandenburg gebastelt? In den vergangenen Tagen haben sich mehr als 200 Brandenburgerinnen und Brandenburger mit ihren Kunstwerken am MAZ-Adventskalenderwettbewerb beteiligt. Inzwischen hat die MAZ-Jury 15 Exemplare ins Finale gewählt – und nun sind Sie dran, liebe Leserinnen und Leser. Welcher Adventskalender ist der schönste im Land?

Stimmen Sie jetzt ab! Das Voting läuft bis zum 20. Dezember, 12 Uhr.

Natürlich gibt es dabei etwas zu gewinnen. Zunächst einmal warten auf den Gewinner des Votings 300 Euro Weihnachtsgeld. Zudem verlosen wir unter allen MAZ-Leserinnen und -Lesern, die sich am Voting beteiligen, 3 x 1 Ikea-Gutschein im Wert von 50 Euro.

Hier geht es zum Voting:

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klicken Sie sich hier durch eine Auswahl der Einsendungen

Mehr als 200 kunstvoll gestaltete Adventskalender haben die MAZ erreicht. Eine Auswahl der schönsten Exemplare können Sie in der folgenden Galerie sehen:

Zur Galerie Klicken Sie sich hier durch eine Auswahl der mehr als 200 Einsendungen, die die Redaktion erreicht haben.

Die MAZ bedankt sich bei allen Einsendern für die Teilnahme!

Von MAZonline