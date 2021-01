Schönefeld

Die Gewerkschaft Verdi fordert, die Passagierkontrollen am BER sofort auszusetzen. Hintergrund dieses ungewöhnlichen Verlangens ist die Häufung von Arbeitsunfällen in diesem Bereich – und zwar nur im neuen, Ende Oktober in Dienst gestellten Terminal 1. Beschäftigte der Firma Securitas, verletzten sich immer wieder durch Stromschläge. Ausgelöst werden die laut Verdi von den Geräten, in denen das Handgepäck der Fluggäste durchleuchtet wird. Die Probleme seien schon seit Probebetrieb im Oktober bekannt, erfuhr die MAZ.

Die betroffenen Mitarbeiter berichten demnach von starken Schmerzen, Taubheitsgefühl und Benommenheit. Mehrfach seien Verletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert worden. Einige Mitarbeiter seien daraufhin krankgeschrieben worden. Alleine am 6. Januar kam es laut Verdi zu elf Zwischenfällen, viermal musste an diesem Tag ein Rettungswagen anrücken. Insgesamt soll es bereits mehr als 60 Unfälle gegeben haben.

Verantwortlich ist die Bundespolizei

Nach Angaben des Unternehmens Securitas handelt es sich dabei um teilweise sehr starke elektrostatische Entladungen. Verantwortlich für die Geräte ist die Bundespolizei. In Terminal 5, wo andere Geräte im Einsatz sind, gab es bislang keine derartigen Probleme. Dorthin könnten die Kontrollen daher zunächst verlagert werden, sagt Verdi.

„Als Gewerkschaft fordern wir, die Arbeiten an den betroffenen Geräten sofort und solange einzustellen, bis die technische Ursache für die Arbeitsunfälle gefunden und zweifelsfrei abgestellt ist“, erklärte Benjamin Roscher, der für den Flughafen zuständige Fachbereichsleiter. der Gewerkschaft. Das Verhalten des Sicherheitsunternehmens und der Bundespolizei nannte er „grob fahrlässig“.

Von Thorsten Keller