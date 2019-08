Potsdam

Das Landärzte-Stipendium der Brandenburger Landesregierung ist bereits in der ersten Runde sehr gefragt: Für das beginnende Wintersemester seien bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) bereits 74 Anträge von Medizinstudenten eingegangen, so das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Die Landesregierung will mit dem Programm angehende Mediziner für Brandenburg gewinnen, sagte Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke). „Die erste Bewerbungsrunde ist vielversprechend.“

Stipendium verpflichtet Studenten

Bis 2021 können pro Semester 25 Studenten ein monatliches Stipendium in Höhe von 1000 Euro für ihre gesamte Studiendauer erhalten, wenn sie sich verpflichten, nach ihrer Ausbildung mindestens fünf Jahre lang als Landärzte in Brandenburg tätig zu sein. Für weitere 25 Studenten gibt es ein Co-Stipendium von bis zu 500 Euro monatlich, wenn sie bereits anderweitig gefördert werden.

Fokussierte Prüfung der Kriterien

Bis zum Bewerbungsschluss seien 68 Anträge für das Stipendium und weitere 6 für das Co-Stipendium eingegangen, berichtete KVBB-Sprecher Christian Wehry. Von den 68 Medizinstudenten, die sich um ein Voll-Stipendium bemühen, hätten 45 ihr Abitur in Brandenburg abgelegt. Nun wird zunächst geprüft, ob die Anträge die Kriterien der Förderrichtlinien erfüllen. „Wenn dann mehr als 25 Anträge förderfähig sind, müssen wir mit dem Ministerium reden“, sagte Wehry. „Wir wollen niemanden abweisen, der die Voraussetzungen erfüllt.“

Von RND/dpa