Zum zweiten Mal hintereinander hat ein Brandenburger den mit 20 Millionen Euro gefüllten Jackpot in der Gewinnklasse 2 der Lotterie Eurojackpot geknackt und nimmt diesmal 7.331.310,90 Euro mit nach Hause. Es ist der vierte Millionengewinn in diesem Jahr.

Der Gewinnerschein war auf der Internetplattform von Lotto Brandenburg am Mittwoch vor der Ziehung online abgebeben worden, teilte Lotto Brandenburg mit. Der Glückspilz aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark investierte 20,50 für Euro und erzielte damit in der Eurojackpotziehung am Freitag fünf Richtige plus eine richtige Eurozahl. Dies gelang ebenfalls wieder in Finnland und der Slowakei. Eine zweite richtige Eurozahl konnte zum zehnten Mal kein Tipper in Europa vorweisen und so steht er immer noch, der Mega-Pot in Höhe von 90 Mio. Euro in der ersten Gewinnklasse.

Schon zuvor 5,2 Millionen Euro gewonnen

„Wir sind von Glück erfüllt über den Millionensegen in unserem Land “, sagte Anja Bohms, Geschäftsführerin der Land Brandenburg GmbH. „An so eine Strähne könnten wir uns gewöhnen. Fortuna liebt Brandenburg momentan besonders. Das lässt uns sehr dankbar sein.“

In der Woche davor war der Jackpot ebenfalls nach Brandenburg gegangen. Der Gewinn der Klasse 2 betrug 5,2 Millionen Euro.

