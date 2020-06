Schüler, Lehrer, Eltern ziehen Bilanz: Das muss im nächsten Schuljahr besser werden

Potsdam

Die Corona-Krise hat deutlich gemacht, woran es an unserem Schulsystem hapert. Wie haben Eltern, Lehrer und Schüler die Zeit des Lockdowns erlebt – und was muss sich aus ihrer Sicht ändern? Drei Betroffene berichten von ihren Erfahrungen und Erwartungen.

Nele Dreizehner : „Es gab überall Probleme“

„Am meisten hat uns zu Beginn der Schulschließung die Frage beschäftigt: Wie geht es mit den Prüfungen weiter? Das hat viele so sehr beschäftigt, dass sie sich kaum auf das Lernen konzentrieren konnten.

Nele Dreizehner ist Landes-Schülersprecherin Quelle: privat

Es gab überall Probleme. Wir hatten Lehrer, die mit der Technik überhaupt nicht klargekommen sind. Wir hatten Schüler, die keinen guten Computer oder keine gute Internetverbindung hatten. Einige hatten gar kein eigenes Endgerät und mussten sich das mit ihren Geschwistern teilen. Bei allen Schwierigkeiten: Viele Dinge konnten schnell behoben werden, und die Lehrer haben sich auch gegenseitig unterstützt.

Was positiv war im Sinn der Nachhaltigkeit: Viele Schüler haben gemerkt, dass sie sich die Dokumente nicht extra ausdrucken mussten. Sie konnten sogar digital besser arbeiten, zum Beispiel wenn es darum ging, ein Thema aus verschiedenen Quellen zu recherchieren und es dann für die anderen Schüler visuell aufzubereiten. Es gab aber auch Grenzen: Im Präsenzunterricht ist es einfacher, direkt nachzufragen, wenn man etwas nicht versteht. Youtube-Videos sind ja schön, aber darüber kann man nicht alles lernen.

Die Aufgaben im Distanzunterricht waren völlig unterschiedlich verteilt. In einigen Fächern saß ich bis abends, in anderen Fächern war ich nach einer halben Stunde fertig. Das hat jeder Lehrer anders gemacht. Es ist natürlich für die Lehrer auch schwer, sich in einer solchen Situation über die Distanz auf die unterschiedlichen Schüler einzustellen. Aber ich kann auch verstehen, wenn sich die Schüler darüber aufgeregt haben, wenn sie am Anfang planlos mit Aufgaben zugeschüttet wurden.

Schüler, Lehrer, Eltern Nele Dreizehner vertritt als Vorsitzende des Landesschülerrats die Interessen der Schüler in Brandenburg. Sie besucht am Melanchthon-Gymnasium in Herzberg (Elbe-Elster) demnächst die zwölfte Klasse. René Mertens ist Vorsitzender des Landeselternrates. Er kommt aus Ziesar. Seine beiden Töchter Johanna und Charlotte, besuchen das Fläming-Gymnasium in Bad Belzig. Günther Fuchs vertritt die Interessen der Pädagogen im Land. Der ehemalige Lehrer ist seit 1994 Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) Brandenburg.

Dass die Leistungen im Homeschooling nicht benotet wurden, haben viele von uns als ungerecht empfunden. Sie haben sich engagiert, aber ihr Einsatz wurde gar nicht gewürdigt. Das muss sich im nächsten Schuljahr ändern. Es sollte wenigstens in die Mitarbeitsbeurteilung einfließen, wie pünktlich man seine Aufgaben abgibt oder wie aufwändig man sie umgesetzt hat.

Was die Frage der Ferienverkürzung angeht, bin ich gespalten. Als Schülerin schlägt mein Herz dafür, zwei Wochen Osterferien zu bekommen. Auf die freie Zeit würde ich ungern verzichten. Auf der anderen Seite denke ich mir: Es wäre schade, wenn ich deswegen meinen Abschluss aufs Spiel setze oder eine schlechtere Note riskiere, weil ich noch Stoff nachholen muss. Und die Wissenslücken gibt es. Einige Schüler haben von ihren Lehrern nach der Schulschließung gar nichts gehört. Das hat dann zu extremen Einbrüchen in dem Fach geführt.

Als der Präsenzunterricht mit geteilten Klassenstärken wieder losging, haben wir gemerkt, wie luxuriös es ist, wenn im Klassenzimmer nur 15 Schüler sitzen statt 30. Wir würden uns wünschen, dass das der Normalfall wäre. Aber das ist mir schon klar, dass das momentan utopisch ist. Dafür haben wir zu wenig Klassenzimmer und vor allem zu wenig Lehrer.

Ich würde mir wünschen, dass das neue Schuljahr einigermaßen normal abläuft. Wenn dafür der Schwerpunkt auf die Hauptfächer gelegt wird und Wahlveranstaltungen ausfallen müssen, dann ist das unschön, aber wohl nicht zu ändern. Diese Kröte werden wir wohl schlucken müssen.“

René Mertens : „Ein Konzept fehlt bis heute“

„Am Anfang standen viele Schüler vor einer regelrechten Aufgabenflut. Man hatte den Eindruck, dass einige Lehrer all ihre gesammelten Arbeitsblätter auf einmal verschickt haben, damit die Schüler etwas zu tun hatten. Das hat sich nach Protesten der Eltern wieder gegeben.

René Mertens ist Vorsitzender des Landeselternrats. Quelle: MAZ

Als der Präsenzunterricht im Wechselmodell begann – einige Tage im Klassenzimmer, die anderen Tage zu Hause -, war auf einmal wieder vielerorts Schluss mit Hausaufgaben. Dann haben sich die Lehrer komplett auf den Präsenzunterricht konzentriert. Das zeigt, dass es an einem klaren Konzept für diese Art von Unterricht fehlt. Dieses Konzept fehlt bis heute – das stößt den Eltern übel auf.

Wir Eltern vermissen außerdem eine Regelung, wie die im Fernunterricht erbrachten Leistungen bewertet werden können. Als der Lockdown kam, wurden Aufgaben nicht mehr benotet, um keine Schüler zu benachteiligen. Das war auch richtig so. Im kommenden Schuljahr müssen wir aber immer wieder mit lokalen Schulschließungen rechnen. Dann kann es nicht sein, dass ein Teil der Schüler Noten bekommt, der andere Teil nicht.

Die Rückkehr zum echten Regelunterricht ist eine Illusion. Erstens wird es lokale Schulschließungen geben, zweitens wird ein Teil der Lehrer fehlen. Intern geht man ja davon aus, dass 15 bis 30 Prozent der Pädagogen für den Präsenzunterricht ausfallen. Dabei haben wir schon eine angespannte Personalsituation. Um den Präsenzunterricht stemmen zu können, wird jetzt vieles eingedampft: Die Schulen sollen sich auf die Kernfächer konzentrieren, Wahlunterricht fällt aus, Ganztags- und Inklusionsangebote soll es nur geben, wenn die Schulen das personell leisten können. Das ist bedauerlich, aber in der jetzigen Situation wohl unvermeidlich.

Ich denke, man will vor allem wieder zum Präsenzunterricht zurückkehren, weil man gemerkt hat, wie viele Schüler man sonst verliert. Schülern in höheren Klassen fehlt einfach die Motivation, wenn sie wissen, dass sie nicht benotet werden oder sitzen bleiben können.

Die Rückmeldungen waren von Schule zu Schule unterschiedlich. Es gab hervorragende Beispiele, wo Schulen und Lehrer gut vorbereitet waren und gut auf den Fernunterricht umstellen konnten. Und es gab am anderen Ende der Skala Lehrer, die komplett abgetaucht sind. Aber das war nach unseren Erfahrungen nicht die Regel.

Die Benachteiligung fängt ja mit dem Breitbandausbau an. Wenn man im Hohen Fläming auf dem Dorf gefühlt eine halbe Stunde braucht, bis man ein PDF heruntergeladen hat, dann ist man als Schüler schon im Nachteil. Wir Eltern vermissen verpflichtende Mindeststandards, wie Schulen digital ausgestattet sein sollen. Es gibt auch keine Positiv-Liste mit Tools für Videochats. Es kann doch nicht so schwierig sein, den Lehrern hier zu helfen, damit sie auch datenschutzrechtlich auf der sicheren Seite stehen.

Wenn ich jetzt höre, dass engagierte Lehrer mit Bußgeldern rechnen müssen, weil sie nicht absolut datenschutzrechtlich wasserdichte Messenger genutzt haben, um ihre Schüler zu erreichen, dann fehlen mir die Worte. Dann werden die Lehrer beim nächsten Lockdown gar nichts machen. Das kann wohl kaum die Lösung sein.

Günther Fuchs : „Keine Rückkehr zur Normalität“

„Die Schulschließungen haben noch einmal gezeigt, wo die wirklichen Probleme liegen – und das sind vielfach Probleme, die schon vor der Corona-Krise entstanden und bekannt waren, wenn man an die Ausstattung der Schulen, die Größe der Klassenzimmer, die personellen Probleme denkt. Die Corona-Krise hat die Situation zusätzlich verschärft. Trotzdem haben die Schulen und alle Beteiligten die Lehrkräfte Außerordentliches geleistet.

Günther Fuchs ist Chef der Lehrergewerkschaft GEW. Quelle: dpa

Die Corona-Krise hat allerdings zu einer noch größeren Spreizung bei der Lernentwicklung der Schüler geführt. Das ist ein großes Problem, das auch mit der technischen Benachteiligung zu tun hat. Wenn man auf dem Land keinen Breitbandanschluss hat, dann nützen die besten Ideen aus Potsdam nichts. Wir brauchen individuelle Förderangebote für die Schülerinnen und Schüler.

Wir brauchen nicht nur Fortbildungen im Einsatz von digitalen Medien, sondern auch einen TÜV für digitale Medien. Die Lehrer müssen doch wissen, welche Programme sinnvoll sind und welche nicht. Es gibt zwar einen Katalog für Schulbücher, aber nicht für Lernsoftware. Hier brauchen die Schulen und Lehrer dringend Unterstützung und Rechtssicherheit.

Aus der Not heraus ist schon vieles angeschoben worden. Aber diese Fortschritte allein ersetzen kein digitales Lernkonzept. Wie kann man künftig digitales Lernen und Präsenzunterricht möglichst nahtlos und sinnvoll miteinander verknüpfen? Auf diese Fragen brauchen wir eine Antwort.

Im neuen Schuljahr werden wir mit verschiedenen Szenarien leben müssen. Es wird Schulen geben, die vorübergehend vom Netz genommen werden, wenn dort Corona-Fälle auftreten. Das wird zu einer zusätzlichen Belastung für alle Beteiligten führen. Es müssen neue Formen der Kooperation und der Verteilung der Arbeit gefunden werden.

Denn ein Teil der Lehrkräfte wird im nicht vollumfänglich zur Verfügung stehen. 15 bis 20 Prozent werden zu den Risikogruppen zu zählen sein, vielleicht auch mehr. Diese Lehrkräfte müssen die Lehrkräfte im Präsenzunterricht unterstützen und entlasten. Es wird auch Schülerinnen und Schüler geben, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können. Zugleich besteht ein großer Ersatzeinstellungsbedarf. Wir müssten eigentlich 1600 neue Lehrkräfte einstellen. Und davon wird wieder ein großer Teil Seiteneinsteiger sein.

Eine erste Analyse der Einstellungen dokumentiert, dass ca. 40 Prozent davon Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind. Und diese neuen Kolleginnen und Kollegen werden wieder unvorbereitet mit Beginn des Schuljahres vor den Klassen stehen. Erfahrene Kollegen werden sich um sie kümmern müssen. Und was macht denn zum Beispiel eine Schule, wenn der einzige Physiklehrer zur Risikogruppe gehört und nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden kann? Dann muss eine fachfremde Lehrkraft den Unterricht übernehmen und sich von dem Fachkollegen beraten lassen. Es ist davon auszugehen, dass auch der fachfremde Einsatz der Lehrkräfte weiter zunehmen wird. Das ist die Quadratur des Kreises.

Es ist vernünftig, wenn im kommenden Jahr auf bestimmte Vergleichsarbeiten verzichtet wird oder Schulvisitationen nicht stattfinden. Das bringt wenigstens ein wenig Entlastung. Wir brauchen eine Konzentration auf des Wesentliche, wir brauchen mehr Entlastungen. Man sollte den Eltern jetzt keine leeren Versprechungen machen. Die Rückkehr zum Regelunterricht ist nicht die Rückkehr zur bekannten Normalität. Es wird Unterricht nach neuen, sich der aktuellen Situation anpassenden Regeln sein. Niemand kann heute sagen, wie die Stundenpläne im neuen Schuljahr aussehen werden. Die Pandemie ist nicht vorbei, wir werden den Alltag in den Schulen neu bestimmen müssen.“

Von Torsten Gellner