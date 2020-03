Der erste Corona-Fall in Potsdam wurde bestätigt, ein Corona-Patient konnte geheilt entlassen werden, und in Kreis Oberhavel gibt es inzwischen einen vierten Fall. Insgesamt verzeichnet Brandenburg inzwischen 64 bestätigte Coronavirus-Fälle. In unserem Liveblog bieten wir Ihnen die neuesten Entwicklungen im Überblick.