Potsdam

Brandenburgs wichtigste Schülervertretung hat sich für strengere Corona-Maßnahmen ausgesprochen, um flächendeckende Schulschließungen zu verhindern. „Wir bestehen auf einer Ausweitung der Maskenpflicht im Unterricht an allen weiterführenden Schulen, um zu verhindern, dass Schulen im Land Brandenburg zu Corona-Hotspots werden“, teilten Johanna Greeske und Moritz Mosch vom Landesschülerrat mit.

Damit würde die Maskenpflicht im Unterricht bereits ab Klasse sieben gelten. Mit der jüngsten Novelle der Corona-Verordnung war die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Unterricht für die Oberstufe eingeführt worden. Zuvor galt sie lediglich auf den Fluren und in den Gemeinschaftsräumen.

Anzeige

Bei Klausuren dagegen drängen die Schüler auf eine Befreiung von der Maskenpflicht, sofern die Abstandregel eingehalten werden kann. „Das Tragen einer Alltagsmaske während einer Klausur oder Prüfung stellt für die Schülerinnen eine enorme Mehrbelastung dar, die einfach nicht hinzunehmen ist“, so Moritz Morsch.

Corona in der Oberstufe: Ganzer Jahrgang in Quarantäne?

Für Schüler in Quarantäne müsse die Möglichkeit bestehen, sich kostenlos testen zu lassen, damit Betroffene mit negativem Testergebnis schneller in den Präsenzunterricht zurückkehren könnten, hieß es. Außerdem verwies das Schülergremium auf ein grundsätzliches Problem: Wenn in einer Oberstufe mit dem individuellen Kurssystem ein Corona-Fall auftrete, müsste im Zweifel die gesamte Jahrgangsstufe in Quarantäne, da es keine einheitlichen Klassen gibt. Dadurch wären gleiche Prüfungsbedingungen nicht mehr gewährleistet, kritisierte Schülersprecherin Johanna Greeske.

Während die Lehrergewerkschaft GEW erneut für die Rückkehr zum Wechselunterricht zwischen Schule und zu Hause plädierte, um die Klassen zu verkleinern, brachte die Kenia-Koalition einen versetzten Unterrichtsbeginn ins Spiel.

Versetzter Schulbeginn soll geprüft werden

Die drei Regierungsfraktionen von SPD, CDU und Grünen brachten für die Landtagssitzung am Mittwoch einen entsprechenden Prüfauftrag an die Landesregierung ein. Das Bildungsministerium soll demnach mit Schulen und Verkehrsunternehmen klären, ob die An- und Abreise mit Schulbussen so entzerrt werden kann, dass Kinder und Jugendliche mehr Abstand während der Fahrt halten können. Dafür wäre der Einsatz von deutlich mehr Bussen nötig.

Das Problem überfüllter Schulbusse hatte der Landeselternrat kritisiert. Auch die Linke hatte hier Entlastung gefordert.

Auch die Anschaffung von Luftfiltern für schlecht belüftbare Räume in Schulen und Kitas sollen untersucht werden. Die Regierungsfraktionen machten sich auch für eine Fortsetzung der Teststrategie für Schulen und Kitas stark. Sie soll am 30. November auslaufen. Das Bildungsministerium hatte bereits angedeutet, dass die Möglichkeit für kostenlose Coronatests für Pädagogen und Erzieher verlängert werden könnte.

Von Torsten Gellner