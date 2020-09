Schüsse in Berlin: Mann verletzt, Polizei sperrt Straßen

Berlin

Schüsse aus einer Menschengruppe in Berlin-Schöneberg haben am Montagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Bereich an der Goebenstraße in der Nähe der Yorckbrücken sei weiträumig abgesperrt worden, teilte eine Polizeisprecherin am Abend mit. Ein verletzter Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wer die Schüsse abgegeben habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen vor Ort, sagte die Sprecherin weiter.

Die Polizei empfahl, den Bereich zwischen der Potsdamer Straße und der Kulmerstraße weiträumig zu umfahren.

Von RND/dpa