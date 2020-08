Berlin

Am Montag startet in Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein die Schule nach den Sommerferien - die Diskussionen um Maskenpflicht und Hygienekonzepte reißen jedoch nicht ab. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ( CDU) fordert dazu auf, „dass in der Schule Mund- und Nasenbedeckungen getragen werden sollten, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können“. Das sagte sie der „ Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Wunsch nach Präsenzunterricht

Angesichts der Corona-Pandemie sieht sie die Schulen vor Herausforderungen, wie es sie „vielleicht noch nie“ gab. „Jetzt wünschen sich verständlicherweise viele die Rückkehr zum Präsenzunterricht. Die persönliche Begegnung ist für den Lernerfolg unstreitig von besonderer Bedeutung.“ Gerade benachteiligte Schülerinnen und Schüler hätten unter den Schulschließungen besonders gelitten. „Denn sie erreichen wir mit digitalen Lernformaten noch nicht gut genug“, so Karliczek.

Anzeige

Nach dem „Fehlstart“ der beiden Schulen in Mecklenburg-Vorpommern richten sich jetzt die Blicke auch auf andere Bundesländer, wo die Schule in der kommenden Woche wieder beginnt. Darunter ist das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen. In Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein geht die Schule am Montag wieder los, in NRW am Mittwoch. Nach Angaben aus den Ländern sind die Schulen inzwischen digital besser aufgestellt, sollte es wieder Schließungen und Fernunterricht geben.

Weitere MAZ+ Artikel

Schulcloud massiv ausgeweitet

In Brandenburg wurde die Anbindung an die Schulcloud - eine gemeinsame Internet-Plattform mit digitalen Lehr- und Lerninhalten - massiv ausgeweitet. Ursprünglich sollten in diesem Jahr 100 Schulen an die Cloud angeschlossen sein, inzwischen arbeiten bereits 403 Schulen damit, 500 der insgesamt 916 Schulen sollen es im neuen Schuljahr werden.

Bei der Digitalisierung waren Berlin Schulen vor Corona nicht eben weit vorne. Häufig scheiterte es schon an einem leistungsfähigen Breitbandanschluss. Inzwischen haben den Angaben zufolge mehr als 600 Schulen in der Hauptstadt Medienkonzepte eingereicht, um Mittel aus dem bundesweiten, 5,5-Milliarden-Euro schweren Digitalpakt Schule abzurufen. Die Mittel aus dem Digitalpakt – insgesamt 257 Millionen Euro bis 2024 - flössen jetzt ab.

Von RND/dpa