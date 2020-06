Schule, Kitas, Beiträge, Ferien: Das plant Brandenburgs Bildungsministerin

Potsdam

Wegen der Corona-Krise haben Brandenburgs Schüler seit Mitte März Heimunterricht oder können nur tageweise in die Schulen. Das könnte sich im neuen Schuljahr ändern. Das Ministerium geht derzeit davon aus, dass im August wieder normal unterrichtet werden kann – also ohne Abstandsregeln und Unterricht im Schichtsystem. Auch für die Kitas zeichnet sich eine Normalisierung ab.

Zurück zum Regelunterricht

Diese Nachricht werden Eltern mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Brandenburgs Bildungsministerin geht derzeit von einer Rückkehr zum Regelunterricht zu Beginn des neuen Schuljahres aus. Voraussetzung sei, dass der Verlauf der Corona-Pandemie dies zulasse, betonte die Ministerin. Und danach sehe es derzeit aus. „Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass es vermutlich gelingt, die Schulen nach den Sommerferien wieder für den Regelbetrieb zu öffnen.“ Derzeit falle für viele Kinder die Hälfte des Präsenzunterrichts aus, so Ernst. Das sei auf Dauer nicht hinnehmbar. „Das Recht auf Bildung ist ein wichtiges Grundrecht“, so Ernst. „Ich will deshalb die klare Perspektive ausgeben, das die Schulen wieder öffnen. Das setzt voraus, dass die Abstandsregel von 1,50 Metern entfällt.“

Plan B, wenn die Infektionen wieder ansteigen, lautet: Unterricht findet weiter tageweise im Wechselmodell und als Mix aus Präsenz und Heimunterricht statt. Es werde derzeit außerdem darüber nachgedacht, ob das Land den Lehrern Masken zur Verfügung stellt.

Kita-Eltern können hoffen

Die Aufhebung der Abstandsregel müsste das Gesundheitsministerium in der Eindämmungsverordnung entsprechend ändern. Dann dürften auch Kita-Eltern hoffen. Denn wenn aber die Abstandsregeln für Klassenzimmer wegfallen, können sie kaum in Kitas aufrecht erhalten werden. Aber ob es dazu kommt und wie es mit Kitas weitergeht, ist noch nicht ganz ausgemacht. Ernst weckte am Donnerstag aber Erwartungen: Die Betreuungskapazitäten würden täglich ausgeweitet und lägen derzeit bei 40 Prozent. Sie könne sich einen weiteren Öffnungsschritt noch vor den Sommerferien vorstellen. „Darüber wird in den nächsten Tagen beraten werden“, sagte sie. Die Erfahrungen aus anderen Ländern hätten gezeigt, dass in Kitas und Schulen keine nennenswerten Infektionen vorgekommen seien.

Klarstellung zu den Kita-Beiträgen

Verwirrung gab es zuletzt darum, welche Kita-Beiträge die Kommunen von den Eltern verlangen dürfen, die die sogenannte eingeschränkte Regelbetreuung in Anspruch nehmen. Sie sieht einen Betreuungsanspruch von mindestens vier Stunden in der Woche vor und ist abhängig davon, was die Kommen wegen des erhöhten Personal- und Platzbedarfs überhaupt anbieten können. Ministerin Ernst stellte klar, dass Eltern, die momentan diese eingeschränkte Regelbetreuung nutzen, keine Elternbeiträge zahlen müssen. Die Kommunen erhalten die Einnahmeausfälle vom Land erstattet.

Ab dem 1. Juli gilt eine neue Richtlinie. Dann soll für den eingeschränkten Regelbetrieb der Mindestsatz von 12,50 Euro pro Kind und Woche gezahlt werden, sofern das Kind weniger als sechs Stunden am Tag betreut wird. Wenn es die Kita-Kapazitäten zulassen, dass das Kind länger als sechs Stunden täglich betreut wird, dann sollen Eltern wieder den normalen Beitragssatz zahlen.

Einschulungsfeiern unter Vorbehalt

Ob Einschulungsfeiern an den Schulen möglich sind, regelt die gültige Eindämmungsverordnung. Momentan erlaubt sind Feiern in geschlossenen Räumen mit bis zu 75, unter freiem Himmel mit bis zu 150 Menschen. Voraussetzung ist immer, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Ob diese Vorgaben am 8. August, dem Tag der Einschulung, noch gelten, wird man abwarten müssen. Die Schulen müssen selbst entscheiden, ob sie Einschulungsfeiern veranstalten.

Sommerferien ohne Schule

Die Sommerferien sollen Sommerferien bleiben: „Ein Unterrichtsangebot in den Sommerferien wird es nicht geben“, stellte Ernst klar. Da viele Eltern aber in den Ferien nicht wegfahren könnten, wolle man ein pädagogisches Freizeitangebot anbieten. Wie das genau aussehen soll, werde derzeit erarbeitet. Es läuft also auf ein Betreuungsangebot während der Ferien hinaus. Nicht vom Tisch ist aber, ob eventuell die Herbst- oder Osterferien verkürzt werden. Zu Beginn des neuen Schuljahres wolle man sich einen Überblick über den Wissensstand und die Bildungsversäumnisse bei den Schülern machen und dann entscheiden, wie der versäumte Stoff nachgeholt werden kann.

Keine regelmäßigen Tests

Die Forderung der Lehrergewerkschaft GEW, alle Schüler und Lehrer wöchtentlich auf Covid-19 zu testen, erteilte Ernst eine Absage. Der Aufwand wäre enorm, die Kosten ebenfalls. Es soll stattdessen „anlassbezogene Testungen“ geben. Das heißt: Sollte sich ein Schüler oder Lehrer infizieren, soll das nähere Umfeld – also in dem Fall die Klasse oder gegebenenfalls auch das Kollegium getestet werden. Ob es darüber hinaus Stichproben-Tests gibt, wird derzeit mit dem Gesundheitsministerium geklärt.

Von Torsten Gellner