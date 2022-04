Potsdam

Nach zwei Wochen Osterferien beginnt am Montag in Brandenburg wieder der reguläre Unterricht. Zugleich müssen gut 30.000 Schülerinnen und Schüler zu Abiturprüfungen oder Prüfungen in der 10. Klasse antreten. Es ist die letzte Woche, in der sich die Kinder und Jugendlichen vor dem Schulbesuch auf das Coronavirus testen lassen müssen. Die Testpflicht für alle nicht vollständig Geimpften Schüler und Lehrer läuft zum Monatsende aus. Die Maskenpflicht war bereits zum 3. April weggefallen.

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) sagte, man habe alles getan, um für faire Rahmenbedingungen so sorgen. Beim Abitur werden erneut Aufgaben aus einem bundesweiten Pool eingesetzt, um den Abschluss zwischen den Bundesländern vergleichbarer zu gestalten.

Abiturprüfung mit Pandemie-Ausgleich

Als Ausgleich für die schweren Lernbedingungen während der Pandemie können Lehrer unter zusätzlichen Aufgaben eine Vorauswahl treffen. Außerdem wurde die Prüfungszeit für alle schriftlichen Aufgaben um 30 Minuten verlängert.

Zu den Maßnahmen zählen laut Bildungsministerium zusätzliche Aufgaben in Deutsch, Englisch und Französisch im Abitur, aus denen die Lehrkräfte eine Vorauswahl treffen sowie eine Konkretisierung der Prüfungsschwerpunkte in den natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern.

Die Unterrichtszeit sollte genutzt werden, andere Inhalte, die durch die Phase des Distanzunterrichts nicht so intensiv bearbeitet werden konnten, für das Üben, Anwenden und Vertiefen von Unterrichtsinhalten zu nutzen.

Auch für die Prüfungen in der 10. Jahrgangsstufe wurden die Bearbeitungszeit um 30 Minuten verlängert. Außerdem wurden thematische Einschränkungen vorgenommen, heißt es.

10.000 Schüler in Brandenburg schreiben Abitur

Zu den Abiturprüfungen sind mehr als 10.000 Schüler an den Gymnasien, Gesamtschulen, den Beruflichen Gymnasien und den Schulen des Zweiten Bildungswegs angemeldet. Für 21.000 Schüler der Jahrgangsstufe 10 beginnen am Dienstag die zentralen Prüfungen. Letztere stehen teilweise in der Kritik, da sie auch an den Gymnasien geschrieben werden müssen. In anderen Bundesländern entscheidet alleine die Versetzung in die 11. Klasse über die mittlere Reife als Abschluss. Eine solche einfachere Regelung fordert auch die CDU. Das würde Schüler und Lehrer erheblich entlasten – und die Zeit könnte besser genutzt werden, hatte CDU-Bildungsexperte Gordon Hoffmann gesagt.

Auch an den Kitas gilt in dieser Woche noch die Testpflicht für die Kinder. Die Regelung wird ebenfalls zum Monatsende auslaufen.

Der Landeskitaelternbeirat begrüßt den Wegfall der Testpflicht. Die Erwartungen an die in Brandenburg verteilten Antigenschnelltests hätten sich nicht erfüllt, Infektionen hätten trotzdem nicht verhindert werden können, heißt es. Das Elterngremium fordert mit Blick auf eine zu erwartende neue Corona-Welle im Herbst die flächendeckende Anwendung von PCR-Lollitests. Sie kamen bisher nur bei Pilotprojekten zum Einsatz, stießen dort aber auf positive Resonanz.

