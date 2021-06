Potsdam

Nachdem am kommenden Montag auch die weiterführenden Schulen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, setzt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) auch im Schuljahr 2021/22 auf einen weitgehend normalen Alltag in den Einrichtungen. Ziel sei die Rückkehr in den Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen nach den Sommerferien, sagte Ernst – „wenn das Infektionsgeschehen stabil bleibt.“

Tests und Masken auch nach dem Sommer

Laut einem Eckpunktepapier des Ministeriums soll die Testpflicht auch nach den Sommerferien an den Schulen fortgesetzt werden. Sie entfällt nur bei vollständig geimpften und genesenen Personen. Aus dem Rettungsschirm des Landes sollen weiter Testkits beschafft werden.

Das Ministerium verwies darauf, dass alle Lehrkräfte sowie das gesamte Personal an den Schulen bereits ein Impfangebot erhalten hätten. Wie viele Lehrer tatsächlich schon geimpft sind, ist allerdings unklar.

„Uns ist wichtig, dass Schulen auch nach den Sommerferien sichere Orte sind“, sagte Ernst und betonte, dass die Maskenpflicht weiterhin in den Klassenräumen gelten werde. Abstandsregeln müssten dagegen nicht mehr eingehalten werden. Das ist Voraussetzung für den Regelbetrieb in normaler Klassenstärke in den Räumen.

Ferienprogramme und individuelle Förderung für Schüler

Ab den Sommerferien und in den nächsten beiden Schuljahren sollen Schülerinnen und Schüler in Brandenburg zahlreiche Unterstützungsangebote erhalten. „Die Reduktion der sozialen Kontakte hat Folgen für das soziale Lernen“, heißt es dazu in dem Eckpunktepapier, „auch dabei sollen Kinder und Jugendliche Unterstützung erfahren.“

Vorgesehen sind eine Ferienbetreuung mit Lernangeboten und der „Abbau von Lernrückständen“ durch gezielte individuelle Förderung. Finanziert werden sollen die geplanten Programme aus Bundesmitteln sowie aus Mitteln des Landeshaushalts. Insgesamt plant das Land rund 30 Millionen aus Landesmitteln ein. In die Ferienbetreuung sollen 3,1 Millionen Euro fließen.

Hinzu kommen knapp 39 Millionen Euro vom Bund für außerschulische Angebote am Nachmittag, mit denen Lernrückstände aufgeholt und soziale Kompetenzen trainiert werden sollen.

An allen Schulen sollen zu Beginn des neuen Schuljahres Erhebungen zum Lernstand vorgenommen werden, um die Wissensdefizite der Schüler infolge der monatelangen Corona-Beschränkungen zu erfassen.

Rahmenlehrplan und Prüfungen werden angepasst

Viele Lehrer hätten sich eine Entschlackung des Lehrplans gewünscht, aber dazu kommt es nicht. Um den Rahmenlehrplan habe man eine intensive Debatte geführt, räumte Ministerin Ernst ein. Am Ende sei man aber zu dem Schluss gekommen, dass „der gemeinsame Rahmenlehrplan für die Klassen 1 bis 10 sich auch in der Pandemie“ bewährt habe. Auch im neuen Schuljahr werde man daher daran festhalten – unter der Berücksichtigung der „individuellen Lernrückstände“, wie es heißt.

Auch bei den zentralen Prüfungen will Ministerin Ernst im kommenden Schuljahr an den bisherigen Standards festhalten. Dennoch soll es Anpassungen geben, die auf Erleichterungen für die Prüflinge hinauslaufen.

So sollen für die Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 und im Abitur „Schwerpunkte gesetzt und Prüfungsschwerpunkte konkretisiert“ werden, um eine gezielte Vorbereitung zu ermöglichen. Mit der Anpassung der Prüfungsschwerpunkte sei keine Niveauabsenkung verbunden, heißt es ausdrücklich in dem Eckpunktepapier, „sodass das Abitur 2022 ein gleichwertiges Abitur ist.“

Ausstattung der Schulen soll verbessert werden

Brandenburg plant weiter keine Anschaffung von Lüftungsgeräten für die Schulen. Das Eckpunktepapier verweist lediglich darauf, dass die Schulen eine Förderung zur Anschaffung solcher Geräte beim Bund beantragen könnten.

Bisher wurden laut Ministerium rund 22.000 Laptops und Tablets an Schüler ausgegeben. Insgesamt beantragten 261 Schulträger Zuwendungen in Höhe von rund 16,4 Millionen Euro aus dem Digitalpakt, hieß es.

Von Gesa Steeger