Ohne Regelunterricht geht es nicht. Das war die Erkenntnis im Bildungsministerium, als die Experten das kommende Schuljahr vorbereiteten. Das heißt: Alle Schüler und alle Klassen dürfen zurück in die Schulen, die Abstandsregeln fallen dafür weg.

Fragen aber bleiben. Wie wird der Alltag nach der monatelangen Schließung der Schulen nach den Ferien. Und was passiert, wenn es doch zu einer zweiten Welle kommt und Gymnasien und Oberschulen wieder dicht machen? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Schulstart nach den Sommerferien.

Was passiert nach den Ferien?

Wenn die Sommerferien in Brandenburg am 8. August enden, beginnt am Montag darauf wieder die Schule – so normal wie möglich. Dann dürfen wieder alle Schüler und alle Klassen zurück in den Unterricht. Gleichzeitig hat die Zeit des Aufarbeitens der Corona-Krise längst begonnen. Schon zum Ende dieses Schuljahres müssen die Schulen auflisten, welche Inhalte nicht oder nur eingeschränkt vermittelt werden konnten.

Welche Regeln gelten dann?

Die Abstandsregeln unter den Schülern sind nach den Ferien aufgehoben. Anders wäre die Rückkehr zum Regelunterricht auch kaum möglich gewesen. Im Interview mit der MAZ sagte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), dass man „vor dem Hintergrund des Infektionsgeschehens eine Abwägung treffen mussten – und zwar für das Recht auf Bildung“. Eine Entscheidung für die Abstandsregeln in Schulen hätte dagegen bedeutet, „dass keine Klasse das Schuljahr erfolgreich abschließen könnte“.

Lehrkräfte dagegen sollen weiter den Abstand von 1,5 Metern zu den Schülern einhalten. Auf Wunsch wird ihnen und anderem an den Schulen tätigem Personal Schutzausrüstung (Mund-Nase-Schutz, Visier) vom Ministerium gestellt. Schulen sollen die Nutzung ihrer Räume dokumentieren, um im Zweifel Infektionsketten besser nachverfolgen zu können. Zudem muss häufiger gelüftet und desinfiziert werden. Wer Erkältungssymptome hat, bleibt zu Hause.

Wie sollen Lehrer und Schüler getestet werden und wer zahlt dafür?

Noch immer ist das Testkonzept nicht vollständig fertig. Die meisten Punkte sind aber schon gesichert. So sollen Lehrkräfte, die durch die große Zahl an Schülern um sie herum besonders gefährdet sind, in den drei Monaten nach den Ferien die Möglichkeit haben, sich zweimal im Monat testen zu lassen. Die Test können sie bei einem Hausarzt ihrer Wahl vornehmen lassen, die Kosten zahlt das Land Brandenburg. Nach drei Monaten soll die Lage erneut bewertet werden.

Ein Prozent aller Schüler soll zudem in Stichproben im gleichen Rhythmus untersucht werden. Als Auswahl ist mindestens eine Schule pro Kreis oder kreisfreier Stadt mit 40 Kindern und Jugendlichen auf freiwilliger Grundlage geplant.

Was kommt auf die Schüler zu?

Erst einmal regulärer Unterricht. Da noch nicht klar ist, wie viel Lehrkräfte zur Risikogruppe gehören, könnte Wahlpflicht-Unterricht bei Personalmangel ausfallen. Denn die Pflichtfächer gehen vor.Ob das tatsächlich passiert und in welchem Umfang, ist noch nicht klar und hängt von der Situation an der einzelnen Schule ab.

Dazu könnte es gleich zu Beginn des Schuljahres Tests in den Fächern Deutsch, Mathematik, der ersten Fremdsprache und in den Naturwissenschaften geben. Denn an allen Schulen und für alle Jahrgänge sollen die sogenannten „Lernausgangslagen“ erhoben werden. Das heißt: Das Ministerium will wissen, wie viele Kompetenzen die Schüler vermittelt bekommen haben und wo ihnen Wissen fehlt. Dabei wird es, sagt Bildungsministerin Ernst, wohl schwierig festzustellen, welche Lücken durch Corona und welche durch andere Faktoren verursacht wurden. Am Ende aber gibt es ein Fazit (wohl in der zweiten Septemberwoche), das Basis für weitere Entscheidungen sein soll.

Fallen jetzt die Herbst oder die Osterferien aus?

Das hängt maßgeblich vom Ergebnis der Leistungsüberprüfungen ab – und davon, wie viele Inhalte in der Corona-Zeit gar nicht unterrichtet werden konnten. Bis Ende August soll entschieden werden, ob Teile der Herbstferien für Unterricht abgezwackt werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier zur Zeit nicht sehr hoch – auch weil viele Familien schon Urlaub gebucht haben. Das sagt Ministern Ernst selbst.

Gut möglich ist es dagegen, dass eine Woche der Osterferien für Unterricht wegfallen könnte – um die Zeit für die Vorbereitung der dann anstehenden Abschlussprüfungen zu nutzen. Auch dies hängt von den Testergebnissen nach den Sommerferien ab. Eine Entscheidung soll hier bis Ende November gefallen sein.

Kommt der Samstagsunterricht zurück?

Auch diese Möglichkeit zur Kompensation des ausgefallenen Unterrichtsstoffs ist noch nicht völlig vom Tisch, allerdings unwahrscheinlich. Ministerin Ernst hat bereits mehrfach betont, dass sie keine Freundin von Unterricht am Wochenende ist. Der Samstag ist für sie ein Familientag. Zudem verfügt das Land nur über eine begrenzte Anzahl an Lehrerstunden. Ein Einsatz von Lehrern am Wochenende würde also bedeuten, dass diese unter der Woche weniger unterrichten könnten. Das Ergebnis wäre entsprechend wohl kein Gewinn.

Für Ferienunterricht und Samstagsstunden gilt gleichermaßen, dass sie – falls eingeführt – nicht für alle Schüler gleichermaßen gelten müssen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass spezieller Förderunterricht nur für diejenigen Schüler verpflichtend wird, die bei den Test nach den Sommerferien große Lücken gezeigt haben.

Was passiert, wenn die Corona-Infektionen wieder ansteigen?

Dann sollen regional Klassen oder ganze Schulen geschlossen werden. Ministerin Ernst geht davon aus, dass es regional immer mal wieder zu erhöhten Infektionszahlen kommen kann. Deswegen muss jede Schule ein entsprechendes Notfallkonzept erarbeiten und erklären, wie dann Schüler mit Lehrmaterialien versorgt werden sollen.

Sollte es tatsächlich zu einer weit verbreiteten zweiten Welle mit vielen Neuinfektionen kommen, könnte es schwierig werden, die Abschlüsse im kommenden Jahr wie geplant durchzuführen. Im Interview sagte Ernst: „Wir haben es in diesem Jahr geschafft, die Abschlüsse unter Wahrung der Abstandsregeln hinzubekommen. Nach einem weiteren halben Jahr mit denselben Einschränkungen würde ich das für unmöglich halten.“

Was machen Lehrer oder Schüler, die zur Risikogruppe gehören?

Sie brauchen künftig ein Attest über relevante Vorerkrankungen. Bei Lehrkräften reicht es entsprechend nicht mehr aus, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin älter als 60 Jahre ist. Wer tatsächlich zu Hause bleiben muss, soll digital unterrichtet werden. Lehrkräfte, die nicht in die Schule kommen können, sollen lernschwache Schüler oder solche, die zu Hause bleiben müssen, digital unterstützen. Um das möglich zu machen, soll gezielt gefördert und weitergebildet werden.

