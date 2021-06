Schule in Zeiten von Corona: Was Schüler, Eltern und Lehrer für kommendes Schuljahr erwarten

Potsdam

Kinder, die alleine vor ihren Rechnern saßen, Eltern, die sich zwischen Arbeit und Betreuung aufteilen mussten. Lehrer, die versuchten, Struktur ins Chaos des digitalen Lernens zu bringen. Das letzte Schuljahr hat viele Brandenburger vor große Herausforderung gestellt. Es ist nicht übertrieben zu sagen: Das gesamte Schulsystem stand und steht enorm unter Druck. Wie haben Schüler, Lehrkräfte und Eltern das letzte Schuljahr erlebt, was hat sie bewegt und wie schauen sie in die Zukunft? Ein Überblick.

Elternvertreter René Mertens: Eltern waren sauer, Kinder isoliert

Die größte Herausforderung der letzten Monate sei der Distanzunterricht gewesen, sagt René Mertens. Er ist Vorsitzender des Landeselternrates Brandenburg und Vater zweier Töchter, die in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) auf ein Gymnasium gehen. Viele Familien in Brandenburg hätten in den letzten Monaten zu kämpfen gehabt. Mit der Isolation der Kinder, der Überforderung der Eltern und dem Chaos an den Schulen. Nicht immer sei dabei alles glatt gelaufen, sagt Mertens.

„Teilweise hat es keine Rückmeldung gegeben, keinen Kontakt zu den Lehrern.“ Viele Kinder hätten völlig isoliert und überfordert vor dem Rechner gesessen. Das habe viele Eltern sehr sauer gemacht, sagt Mertens. „Das darf sich im Herbst nicht noch mal wiederholen.“

Vermisst habe er in vielen Situationen auch die Rücksicht auf die Kinder, ergänzt Mertens. Gerade in der Frage der Leistungsbewertung am Ende des Schuljahres. „Da wurde die Jagd nach den Zensuren einfach durchgezogen.“

Für das kommende Schuljahr fordert der Elternvertreter ein „einheitliches Konzept für den digitalen Unterricht.“ Es müsse gewährleistet werden, dass jeder Schüler in Brandenburg adäquaten Unterricht bekomme, sagt Mertens. Das sei wichtig „gerade mit Blick auf eine mögliche vierte Welle im Herbst.“

Neben einem verbesserten digitalen Angebot sei aber auch die Frage nach der individuellen Förderung zu stellen, sagt Mertens. Daran müssten sich im kommenden Schuljahr auch die Lerninhalte orientieren. „Die Kinder brauchen Zeit, um alle wieder auf einen Stand zu kommen.“

Schülervertreterin Katharina Swinka: Schule ist ein sozialer Ort

Auch Katharina Swinka, hofft darauf, dass das kommende Schuljahr einfacher wird als das aktuelle. Die 19-Jährige geht auf eine Gesamtschule in Potsdam, ist Landesschülersprecherin und absolviert im nächsten Jahr ihr Abitur.

Für die jetzigen Abschlussjahrgänge und die darauf folgenden sei es wichtig, dass die „Prüfungsinhalte angepasst werden“, erklärt Swinka. „Wir haben in den letzten Monaten sehr viel Lernstoff verpasst.“ Oft habe es an adäquatem Unterricht gefehlt. Es habe Schüler gegeben, die nur mit Ausdrucken gearbeitet hätten. „Die haben die ganze Zeit keinen Lehrer gesehen.“ Dementsprechend müsste auch das kommende Schuljahr gestaltet werden, fordert Swinka. „Wir brauchen Zeit, um aufzuholen.“

Aber nicht nur der Leistungsdruck macht Swinka Sorgen. Es sei vor allem die Isolation, die vielen Kindern und Jugendlichen in den letzten Monaten zugesetzt habe, sagte sie. „Schule ist ein sozialer Ort. Da ist ganz viel verloren gegangen.“ Freundschaften seien nicht entstanden, Partnerschaften verpasst worden. Ein weiteres Jahr sei das nicht durchzuhalten, warnt Swinka.

Wichtig sei daher vor allem Planungssicherheit für das kommende Schuljahr, sagt die Schülersprecherin. Oft hätten sich Wechsel- und Präsenzunterricht ohne jeglichen Vorlauf abgewechselt. Für die Schüler, aber auch für die Schulen seien die neuen Bestimmungen oft völlig überraschend gekommen. „Für das kommende Jahr brauchen wir einen bessern Plan.“

Für die Zukunft hofft die Swinka vor allem auf eine Normalisierung. „Wir wollen nicht die nächsten Jahre als Generation Corona betitelt werden.“ Das wäre den Kindern und Jugendlichen gegenüber nicht fair.

GEW-Chef Günther Fuchs: Die strukturellen Probleme müssen angegangen werden

Eine der schwierigsten Aufgaben der Schulen im letzten Jahr sei es gewesen, „alle Schüler zu erreichen“, sagt Günther Fuchs. Er vertritt die Interessen der Pädagogen im Land. Der ehemalige Lehrer ist seit 1994 Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Brandenburg.

Vor allem der ständige Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht Lernen viele Schulen vor Herausforderungen gestellt. „Da sind strukturelle Defizite sichtbar geworden.“ Es fehle neben der digitalen Ausstattung auch an Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften und Räumlichkeiten, sagt Fuchs. „Das sind Probleme, mit denen wir seit Jahren zu tun haben.“ Um Schule in Zukunft sicherer und besser planbar zu machen, sei es unabdingbar, dass sich das Bildungsministerium diesen Problemen endlich annehme, fordert der GEW-Chef.

Mit Ausblick auf das nächste Schuljahr hofft Fuchs auf mehr Sicherheit für Schüler und Lehrkräfte. „Ich hoffe, dass die Impfungen Wirkung zeigen.“ Man müsse in den kommenden Monaten mit Vorsicht agieren. Dabei sei ein „zurück zur Normalität“ nicht erstrebenswert, betont Fuchs. „Die Kinder und Jugendlichen brauchen jetzt Zeit und individuelle Förderung.“ Dafür brauch es mehr Personal und eine Anpassung des Kerncurriculums. „Nur so können wir dafür sorgen, dass die Kinder ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können.“

Von Gesa Steeger