Potsdam

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) bewegt sich. Sie will zwar die Schulen trotz der immer wieder aufflackernden Infektionsherde weiter im Regelbetrieb halten. Aber der Druck wächst, und deswegen arbeitet ihr Haus nun doch an alternativen Unterrichtsmodellen. Den von der Lehrergewerkschaft geforderten pauschalen Wechsel in ein Teilungsmodell lehnt Ernst aber offenbar weiter ab.

Dafür gibt es nachvollziehbare Gründe. An den Schulen fehlt der Platz für geteilte Klassen. Also müsste ein Teil der Schüler wieder in den Heimunterricht, wie vor den Sommerferien. Aber das würde die Eltern vor große organisatorische Problem stellen und nicht zuletzt zu Lasten der Bildungsgerechtigkeit gehen. Ein Schichtmodell aus Vormittags- und Nachmittagsklassen mag in Großstädten funktionieren, in einem Flächenland wäre es eine Zumutung.

Anzeige

Die höheren Klassen sollen, so zeichnet sich nun ab, eigenverantwortlicher – also zu Hause und nicht ständig im Klassenzimmer – lernen. Das würde auf einen klassischen Kompromiss hinauslaufen. Es gäbe an den Schulen etwas mehr Platz und damit mehr Möglichkeit fürs corona-konforme Abstandhalten. An dem grundsätzlichen Problem, dass im Sommer zu viel Zeit verloren wurde, um Standards für den Digitalunterricht zu definieren, ändert das aber nichts.

Von Torsten Gellner