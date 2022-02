Potsdam

An den Schulen in Brandenburg sorgt die grassierende Omikronwelle für weniger Unterrichtsausfälle als erwartet. Der dreistufige Notfallplan, den das Bildungsministerium Mitte Januar vorgelegt hat, um eine Absicherung des Unterrichts zu gewährleisten, ist bisher nur ganz vereinzelt voll zum Tragen gekommen. Nur acht Schulen der 920 Schulen im Land waren kurz vor den Winterferien so arg von Personalausfällen betroffen, dass sie sich nurmehr auf den Unterricht der Kernfächer beschränken mussten (Stufe 3).

„Erfreulicherweise hat sich die Situation nicht so dramatisch entwickelt wie befürchtet“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag. Die Schulen seien nach den Ferien wieder gut gestartet. Die Präsenzpflicht bleibt mit einigen Ausnahmen weiter aufgehoben – von der Möglichkeit, ihr Kind zu Hause zu lassen, machen aber nur wenige Eltern Gebrauch. Bezogen auf die Gesamtschülerschaft blieben nur 1 bis 2,5 Prozent zu Hause.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist der Krankenstand unter den Lehrern deutlich angestiegen. Zum Stichtag 17. Januar waren 10,6 Prozent der Pädagogen krankgeschrieben – gegen über einem Krankenstand von 6,6 Prozent vor einem Jahr. Jedoch nur 0,6 Prozent der Beschäftigten hatten ein Corona-Attest. 13 Prozent der Schüler fehlten zum Stichtag – wegen Krankheit oder Quarantäne.

1,65 Millionen Euro für Schülertests pro Woche

Die Wiedereinsetzung der Präsenzpflicht für alle Jahrgangsstufen n soll zu einer der ersten Maßnahmen gehören, sobald die Infektionslage das zulässt, kündigte Ernst an.

Derzeit laufen an den Schulen die letzten Vorbereitungen zur erhöhten Testfrequenz. Einige Schulen haben schon von drei auf fünf wöchentliche Tests erhöht; spätestens ab kommendem Montag (14. Februar) soll das für alle Schüler gelten. Das kostet dann 1,65 Millionen Euro pro Woche. Für die Kita-Testpflicht, die seit dieser Woche angelaufen ist, werden vorerst 13,6 Millionen Euro bis zum Frühjahr eingeplant.

In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 hat das Ministerium rund 143 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm ausgegeben, davon allein 50 Millionen Euro für Tests in Schulen und Kitas. Weitere 50 Millionen Euro flossen in die Erstattung von Elternbeiträgen für geschlossene Kitas.

Von Torsten Gellner