Potsdam

Jugendliche in Brandenburg sollen sich mit Unterstützung der Landesregierung bestmöglich auf eine Ausbildung oder ein Studium und einen anschließenden Beruf vorbereiten können. Das Bildungsministerium hat deshalb eine Landesstrategie zur beruflichen Orientierung entwickelt. Sie kann ab sofort auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) heruntergeladen werden, wie es am Sonntag in einer Mitteilung des Ressorts hieß. In die Erarbeitung wurden insgesamt mehr als 30 Akteure eingebunden, darunter Verwaltungsbehörden, Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und Bildungsträger. Sie alle sollen gemeinsam mit dem Ministerium den Berufswahlprozess der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Die Strategie soll weiterentwickelt und noch praxisnäher gestaltet werden.

Ab Schuljahr 2022/2023 wird Strategie umgesetzt

So sollen in den kommenden Jahren unter anderem ein digitaler Berufswahlpass eingeführt und eine Fortbildungsreihe für Schulleitungen und Lehrkräfte entwickelt werden. Die Strategie zur beruflichen Orientierung wurde im September 2021 vom Kabinett verabschiedet und wird laut Bildungsministerium ab dem Schuljahr 2022/2023 umgesetzt.

Frühzeitig sollten Neugier und Interesse auf unterschiedliche Berufsbilder geweckt werden, erklärte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) das Vorhaben. Die neue Landesstrategie biete für Schulen und alle, die die Jugendlichen auf diesem Weg begleiten, einen modernen Handlungsrahmen.

Von RND/dpa