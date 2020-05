Drei Szenarien für das neue Schuljahr in Brandenburg

Potsdam

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) fasst es so zusammen: „Die Schwierigkeit ist, jetzt zu sagen, wie es Anfang August an unseren Schulen aussieht, ohne zu wissen, welche Bedingungen dann herrschen.“

Nicht nur die Eltern und Schüler möchten gerne wissen, wie es mit der Schule nach den Sommerferien weitergeht. Und ob es überhaupt sechs Wochen Ferien für alle Kinder geben wird, denn ganz vom Tisch ist das Thema Ferienverkürzung noch nicht. Im Bildungsministerium geht man derzeit von drei Szenarien aus, wie es am 10. August, dem Start des neuen Schuljahrs, weitergeht.

Szenario eins: wie früher

Ihr Lieblingsszenario sei, dass nach den Sommerferien die Pandemie entweder beendet oder so weit eingedämmt ist, dass in den Schulen keine weiteren Schutzmaßnahmen wie Abstandsregeln nötig sind, sagt Ernst. Denn das Einhalten des Abstands von 1,50 Metern sorgt dafür, dass die Klassengrößen verkleinert und die Schüler nur schicht- oder tageweise unterrichtet werden können.

Sollten strengere Hygienevorkehrungen nicht mehr nötig sein, könnte am 10. August Unterricht wieder ganz normal stattfinden. Alle Klassenstufen könnten vor Ort in normalen Klassengrößen unterrichtet werden. Doch dieses ist der unwahrscheinlichste Fall, das sieht auch Ministerin Ernst so. Denn die Pandemie wird bis August kaum beendet sein. Es könnte aber entschieden werden, dass normaler Unterricht trotz Corona vertretbar ist. Das haben gerade vier medizinische Fachverbände gefordert.

Szenario zwei: eingeschränkt vor Ort

Wenn die Corona-Pandemie weiter Abstandsregeln in den Schulen erfordert, dann wird der Unterricht so ähnlich fortgesetzt, wie er jetzt ab dem 25. Mai praktiziert wird. Dann sollen die verbleibenden Grundschulklassen 1 und 2 sowie 3 und 4 an jeweils zwei Tagen in der Woche unterrichtet werden. Die Klassen 5 und 6 sollen nur einen Tag in der Woche in der Schule Präsenzunterricht bekommen.

An den weiterführenden Schulen sollen die Kinder blockweise wieder zur Schule können. Die Schulen können aber auch ein Schichtmodell vormittags/nachmittags anbieten. In diesem Szenario soll der Präsenzunterricht jeweils ergänzt werden durch Heimunterricht über die digitalen Medien.

Die Erfahrungen, wie dieser Wechsel von Online- und Präsenzunterricht funktioniert, will die Ministerin mit den Schulleitungen bis zu den Sommerferien auswerten. „Wir wissen, dass das Lernen mit digitalen Medien weiter eine große Rolle spielen wird“, sagt Ernst.

Am 6. Juni soll es auch ein Fachgespräch geben, wozu die Paderborner Pädagogikprofessorin Birgit Eickelmann geladen ist. Eickelmann hatte für die Vodafone-Stiftung gerade untersucht, wie Fernunterricht in der Corona-Krise in Deutschland funktioniert und dabei erhebliche Defizite festgestellt.

Szenario 3: im Wechsel

In diesem Szenario wechseln sich Phasen eines normalen Schulbetriebs mit einem eingeschränkten Präsenzunterricht ab, nämlich abhängig davon, wie gerade das Infektionsgeschehen ist. Die Idee dahinter: Die Schulen haben bis zum neuen Schuljahr Erfahrungen damit gesammelt, wie man unter Abstandsbedingungen Unterricht organisiert und können einigermaßen schnell in diesen Modus umschalten, wenn die Fallzahlen wieder ansteigen.

Samstagsunterricht ist kein Tabu

Dabei kommt den Schulämtern und Kommunen eine größere Verantwortung zu, da auch regional entschieden werden kann, dass der normale Unterricht wieder aufgenommen wird, sofern es in einem Kreis keine oder kaum Infektionen gibt.

Weil wegen der Schulschließung viel Stoff nicht vermittelt werden konnte, denkt das Ministerium auch über Samstagsunterricht nach. Ein Fan sei sie von solchen Modellen nicht, betont Ministerin Ernst. „Wochenende ist immer Familienzeit, insofern ist das eine Abwägung. Aber ich sage, wie es ist: Es steht zur Disposition.“

Auch Schultage in den Sommerferien sind ausdrücklich nicht ausgeschlossen. „Wir prüfen das ernsthaft und schließen nichts aus.“ Sollte auch im neuen Schuljahr wegen der Pandemie Präsenzunterricht ausfallen, dann könnten noch weitergehende Maßnahmen nötig werden, um den Stoff zu vermitteln und zu verhindern, dass Schüler unter schlechten Bedingungen in ihre Abschlussprüfungen starten. „Wir diskutieren nicht nur über die Sommerferien, wir diskutieren auch über die Herbstferien und Osterferien im nächsten Jahr“, sagte Ernst.

Laptops für benachteiligte Schüler

Unabhängig davon soll der digitale Unterricht in Brandenburg ausgebaut werden. Damit auch benachteiligte Schüler in Familien, wo es keine mobilen Endgeräte gibt, oder wo sich Geschwister einen Computer teilen müssen, hat der Bund jetzt den Digitalpakt um 500 Millionen Euro erweitert. Davon gehen 15 Millionen Euro nach Brandenburg.

Die Schulen können mit dem Geld Laptops oder Tablets anschaffen und sie als Dauerleihgabe an bedürftige Schüler geben. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, angepeilt ist, dass die Geräte im Lauf des ersten Schulhalbjahrs 2020/21 verteilt worden sind. Wer hat Anspruch darauf? Das sollen die Schulen vor Ort entscheiden. Sie können sich daran orientieren, welche Kinder eine Lernmittelbefreiung haben.

Offen für Corona-Tests

Zum Schutz von Lehrern schließt Ernst auch verstärkte Tests auf den Erreger nicht aus. „Aus unserer Sicht ist eine mindestens anlassbezogene Testung beim Infektionsgeschehen etwas, worüber wir sehr gerne weiter nachdenken würden“, sagte Ernst. Es müsse im Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen an den Schulen weiter diskutiert werden, ob neben den Hygieneregeln die Abstandsregeln der zentrale Arbeitsschutz für die Lehrkräfte sei. „Auf jeden Fall erhöhen Tests das Gefühl der subjektiven Sicherheit“, sagte Ernst. Ob der Aufwand lohne, müsse mit dem Gesundheitsministerium erörtert werden.

Von Torsten Gellner