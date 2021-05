Potsdam

Die vorsichtigen Öffnungen in Brandenburg gehen weiter: Ab kommendem Montag, 31. Mai, sollen die Grundschulen (Klassen 1 bis 6) in den Regelbetrieb zurückkehren, wenn es die Inzidenz regional zulässt. Eine Woche später sollen dann die weiterführenden Schulen und auch die Leistungs- und Begabtenklassen zum Regelunterricht zurückkehren. Das beschloss das Kabinett am Dienstagnachmittag.

Voraussetzung ist jeweils, dass in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mindestens drei Tage in Folge die Sieben-Tages-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Für Kinder, die keinen Schnelltest vorweisen können, soll weiter der Distanzunterricht gelten. In den Klassenzimmern soll weiter Maskenpflicht gelten.

Fußballspiele wieder möglich

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) skizzierte die weiteren Öffnungsschritte. Am kommenden Dienstag werde das Kabinett über das weitere Vorgehen entscheiden. Der Zeitplan sei in der Diskussion, also noch nicht fix, betonte Woidke.

So soll der Zugang zum Einzelhandel vereinfacht werden und das Einkaufen ohne Terminbuchung wieder möglich werden.

Beim Kontaktsport im Freien soll die Begrenzung von zehn Personen aufgehoben werden. Damit wären Fußballspiele in normaler Mannschaftsstärke wieder erlaubt.

Der Kontaktsport im Innenbereich soll mit bis zu 30 Personen möglich sein. Bereits beschlossen ist, dass die dass zum 1. Juni Individualsport in Innenräumen wieder möglich sein darf. Dann dürfen Fitnessstudios nach mehr als einem halben Jahr Zwangspause wieder öffnen. Auch Individualsport in Turnhallen oder in Tanzstudios ist dann erlaubt. Voraussetzung ist eine stabiler Inzidenzwert unter 100 sowie ein negativer Schnelltest.

Freibäder öffnen am 3. Juni

Laut Woidke sei verabredet worden, dass die Freibäder in Brandenburg ab 3. Juni wieder für den Publikumsverkehr öffnen dürfen.

Ebenfalls ab 3. Juni soll auch die Innengastronomie mit Testkonzept wieder möglich sein, und zwar mit zwei Haushalten an einem Tisch. Dann soll es auch auf Ausflugsschiffen möglich sein, wieder im Innenbereich zu sitzen und zu essen.

Auch im Veranstaltungsbereich wolle man weitere Öffnungen ermöglichen, so Woidke: Im Freien sollen bis zu 500 Personen an Konzerten oder Theateraufführungen teilnehmen können. Im Innenbereich sollen bis zu 200 Besucher zugelassen werden. Damit wäre Kino, Theater und Konzert wieder möglich.

Hotels können ab 11. Juni öffnen

Erleichterungen gibt es auch für die Campingplätze, wo demnächst die Gemeinschaftseinrichtungen wie Sanitäranlagen wieder genutzt werden dürfen.

Die Hotels und Pensionen sollen in Brandenburg ab 11. Juni wieder öffnen dürfen, und zwar voraussichtlich ohne Auslastungsbeschränkung.

Ab diesem Termin sollen auch Saunen, Solarien, Thermen und Spaßbäder wie das Tropical Island für ihre Gäste da sein dürfen.

Auch Messen und Jahrmärkte dürften dann wieder stattfinden. Unter welchen Auflagen dies wieder erlaubt wird, werde noch diskutiert, so Woidke.

Wandertage und Unterricht im Freien

„Es geht uns im Wesentlichen darum, soziales Leben wieder zu ermöglichen“, sagte Grünen-Fraktionschefin Petra Budke am Dienstag. Der Schwerpunkt solle in den wenigen Wochen bis zu den Ferien nicht auf der Wissensvermittlung liegen, sondern darauf, dass sich die Kinder und Jugendlichen, die sich teilweise seit Dezember nicht mehr gesehen haben, austauschen können.

Budke sprach von einer „Draußenschule“, eine Idee, die aus Norwegen kommt, wo Unterrichtstage als pädagogisches Instrument gezielt im Freien stattfinden. „Das ist ein gutes und interessantes Konzept“, so Budke.

Damit reagiert Brandenburg auf die Tatsache, dass es kein Programm zur Anschaffung von Lüftungsgeräten gibt. Das ist auch nicht für das neue Schuljahr vorgesehen. Die oppositionelle Linke kritisierte erneut das Fehlen eines Landeslüfterprogramms.

Mit dem Förster in den Wald

Deswegen setzt auch die Linke auf viel Unterricht an der frischen Luft. „Es geht jetzt nicht daraum, welche Mathe- oder Deutsch-Note als erstes verteilt wird“, sagte Fraktionschef Sebastian Walter. „Es geht darum, dass junge Menschen wieder zusammen kommen können.“

Klassen könnten mit dem Förster in den Wald gehen oder ins Museum oder im Schwimmbad den Schwimmuntericht nachholen. Es dürfe nicht weiter der Druck erhöht werden. Die Landesregierung wollte am Dienstag darüber beraten, ob die Schulen wieder vollständig in den Präsenzunterricht zurückkehren können.

Brandenburg will Impfkontingent für Schüler

SPD-Fraktionschef Erik Stohn geht davon aus, dass auch im neuen Schuljahr Schnelltests zunächst noch zum Schulalltag gehören werden. Seine Fraktion spreche sich dafür aus, zügig und am besten noch vor den Ferien damit zu beginnen, Schülerinnen und Schüler zu impfen.

Unklar ist allerdings, ob der Bund ein Sonderkontingent an Impfstoff bereitstellt. Sollte es das geben, werde man das abrufen, sagte Stohn. Brandenburg hat einen früheren Ferienstart als Bayern, entsprechend setze man darauf, dass man auch zeitiger die Impfdosen zur Verfügung gestellt bekomme.

Bislang ist kein Impfstoff für die Altersgruppe zugelassen. Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) wollte noch im laufenden Monat über die Zulassung des Corona-Impfstoffs der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren entscheiden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Impfungen für Schüler bis Ende August in den Raum gestellt.

Von Torsten Gellner