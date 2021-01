Potsdam

Früher als erwartet kommen Bund und Länder am Dienstagnachmittag erneut in einer Videoschaltkonferenz zusammen, um über weitere Verschärfungen des Lockdowns zu beraten. Der MAZ liegt der neunseitige Beschlussentwurf vor, der auf Drängen des Kanzleramtes formuliert wurde. Demnach geht es um folgende Regeln, die am Dienstagnachmittag diskutiert und beschlossen werden sollen:

Private Treffen weiter mit nur einer haushaltsfremden Person

Kontaktreduzierung bleibt das große Thema. Private Zusammenkünfte sollen deshalb weiterhin nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet sein. „Dabei trägt es erheblich zur Reduzierung des Infektionsriskos bei, wenn die Zahl der Haushalte, aus der die weiteren Personen kommen, möglichst konstant und möglichst klein gehalten wird“, heißt es im Entwurf.

Anzeige

Die Maskenpflicht bleibt – und wird erweitert

Eine Neuerung gibt es bei der Maskenpflicht. Im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften soll es eine verbindliche „Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken geben. Diese haben, so heißt es im Entwurf, „eine höhere Schutzwirkung haben als Alltagsmasken, die keiner Normierung in Hinblick auf ihre Wirkung unterliegen“. In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen sollen künftig sogenannte OP-Masken oder Masken der Standards KN95 oder FFP2 getragen werden müssen.

Homeoffice soll öffentliche Verkehrsmittel entlasten

Als Ziel soll vereinbart werden, „die Kontakte im öffentlichen Personenverkehr so zu reduzieren, dass das Fahrgastaufkommen ein Drittel der regulären zulässigen Fahrgastzahlen in einem Beförderungsmittel üblicherweise nicht übersteigt und so in der Regel Abstände gewahrt werden können“, heißt es im Entwurf.

Dieses Ziel soll durch weitgehende Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten, die Entzerrung des Pendleraufkommens in den Stoßzeiten und gegebenenfalls durch zusätzlich eingesetzte Verkehrsmittel erreicht werden, heißt es.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird, so heißt es im Beschlussentwurf, eine Verordnung erlassen, wonach Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Arbeitnehmer werden aufgefordert das Angebot zu nutzen.

Darüber hinaus sind die Betriebe in Deutschland aufgefordert, dort wo Arbeiten in Präsenz weiter erforderlich ist, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern medizinische Masken zur Verfügung zu stellen – für Arbeitsbereiche auf engem Raum, ohne ausreichende Lüftung oder ohne ausreichende Abstände sogar FFP2-/KN95-Masken.

Zudem sollen Arbeitgeber angehalten werden, flexible Arbeitszeiten möglichst so einzusetzen, dass der ÖPNV zu klassischen Pendler-Stoßzeiten entlastet wird.

Schulen und Kitas bleiben dicht

Schulen sollen bis zum 15. Februar „grundsätzlich geschlossen“ werden. Die Notfallbetreuung soll sichergestellt und Distanzlernen angeboten werden. Für Abschlussklassen könne es gesonderte Regeln geben.

Auch Kitas sollen geschlossen bleiben – hier ging Brandenburg zuletzt allerdings einen Sonderweg und ordnete nicht generell die Schließung an. Ob es dabei bleibt, wird die neue Eindämmungsverordnung zeigen, die das Land nach den Bund-Länder-Beratungen beschließen muss.

Besonderer Schutz für Alten- und Pflegeheime

Für Alten- und Pflegeheime sollen weiter besondere Schutzmaßnahmen greifen. Für das Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen wird beim Kontakt mit den Bewohnern eine FFP2-Maskenpflicht vorgesehen. Mindestens bis die Impfungen mit beiden Impfdosen in den Einrichtungen abgeschlossen sind und die Personen eine entsprechende Immunität aufgebaut haben, bleiben Schnelltests beim Betreten der Einrichtungen besonders wichtig. Deshalb haben die Länder auf Grundlage des gemeinsamen Beschlusses vom 13. Dezember 2020 eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche für das Personal in den Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie für Besucherinnen und Besucher in Regionen mit erhöhter Inzidenz angeordnet.

Gottesdienste sind weiter möglich

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sollen weiter zulässig bleiben. Die Bedingungen: Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird gewahrt, es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt, Zusammenkünfte mit mehr als zehn Teilnehmern wurden beim zuständigen Ordnungsamt spätestens zwei Werktage zuvor angezeigt.

Länder und Kreise entscheiden über weitere Einschränkungen

Im Entwurf ist nichts von einer bundesweit einheitlichen Ausgangssperre zu lesen, allerdings sollen Länder und Landkreise, die aufgrund ihrer hohen 7-Tages-Inzidenz bis zum 15. Februar aller Voraussicht nach die Inzidenz von 50 nicht unterschreiten können, nun auch unterhalb einer Inzidenz von 200 weitere lokale oder regionale Maßnahmen ergreifen können. Die Rede ist insbesondere von Ausgangsbeschränkungen und/oder die Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort.

Bereits eine Millionen Impfungen – Bund und Länder fordern Klarheit von Pfizer

Über eine Millionen Bundesbürger haben den Impfstoff bereits erhalten, teilt die Bundesregierung mit, die Zweitimpfungen laufen an. Etwa die Hälfte aller Pflegeheimbewohner wurden bisher geimpft, bis Mitte Februar soll allen Bewohnern ein Impfangebot gemacht worden sein. Ausdrücklich kritisieren Bund und Länder in dem Entwurf die angekündigten Lieferengpässe bei Biontech und fordern Klarheit und Sicherheit für weitere Lieferungen seitens des Unternehmens. Zudem setzen sie auf die schnelle Zulassung des – neben Biontech und Moderna - dritten Impfstoffes AstraZeneca.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um einen Überblick über Corona-Mutationen in der Bundesrepublik zu erhalten und deren Genome zu sequenzieren, ist am Montag die „Coronavirus-Surveillanceverordnung“ erlassen worden, die die Strukturen schafft, um schnell Mutationen zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten.

Studenten sollen Gesundheitsämter unterstützen

Um die Gesundheitsämter personell zu verstärken, sollen Studenten in den kommenden Semesterferien bei der Kontaktnachverfolgung helfen. Dafür sollen sie auf das System Sormas geschult werden, alle Gesundheitsämter sollen auf die Programme Sormas und Demis umgestellt werden zum datenschutzkonformen Management von Kontaktpersonen und Kontaktketten.

Weitere Unterstützungen für Unternehmer und Soloselbstständige

Außerdem sieht der Entwurf vor, die Überbrückungshilfe für Unternehmen aufzustocken. So sollen für den Einzelhandel die handelsrechtlichen Abschreibungen auf nicht verkäufliche Saisonware bei den Fixkosten berücksichtigt werden. Unternehmen und Soloselbstständige sollen weitere Zuschüsse von Bund und Ländern erhalten, Zugänge zu Fördergeldern sollen vereinfacht werden

Einreise aus Mutations-Gebieten nur mit Doppeltest

Der Bund hat schon in dieser Woche die „Zwei-Test-Strategie“ erlassen für Einreisende, die aus Gebieten mit einer größeren Ausbreitung von Coronavirus-Mutationen ankommen. Neben der bestehenden zehntägigen Quarantänepflicht, die bei einem Negativ-Test auf fünf Tage verkürzt werden kann, müssen Einreisende binnen 48 Stunden vor Anreise oder unmittelbar nach der Ankunft getestet werden. Auch besteht die Pflicht zur digitalen Einreiseanmeldung bei der Einreise aus Risikogebieten.

Neue Regeln gelten bis zum 15. Februar

Die neuen Beschlüsse sollen am 21. Januar in Kraft treten und „zunächst befristet bis zum 15. Februar 2021 gelten“. Bund und Länder werden vor Ablauf dieser Zeit erneut zusammenkommen, um über das Vorgehen nach dem 15. Februar zu beraten.

Von MAZonline