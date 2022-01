Potsdam

Angesichts steigender Fallzahlen unter Schülern und Lehrkräften fordern Eltern und Lehrerkräfte konkretere Handlungsanweisungen für Brandenburgs Schulen. Der Omikron-Notfallplan, den Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) vorige Woche vorgelegt hat, reiche nicht aus, so die Kritik.

„Praktischer Nutzen ist nicht zu erkennen“

„Einen wirklich praktischen Nutzen kann ich in dem Plan nicht erkennen“, sagte René Mertens vom Landeselternrat gegenüber der MAZ. Vor allem fehle es an einem inhaltlichen Konzept, das die Schulen nicht alleine in der Verantwortung lasse. Unter anderem sei nicht klar, wann welche Schritte des dreistufigen Plans eingeleitet werden müssten. „Das bleibt den Schulleitern selbst überlassen“, so Mertens. Unklar sei auch, welche schulischen Inhalte Priorität hätten. „Ein Kerncurriculum, wie seit Monaten gefordert, ist das nicht.“

Der Notfallplan soll die Schulen sicher durch die Omikron-Welle bringen, bei der erwartet wird, dass zahlreiche Schüler und Pädagogen erkranken oder isoliert werden müssen. Das Konzept sieht drei Stufen vor – je nach Ausbreitung des Infektionsgeschehens. So sollen bei einem erhöhten Infektionsgeschehen in den Schulen Lehrkräfte auch dann arbeiten, wenn sie sich in Quarantäne befinden. Notfalls sollen sich Schulen auf einzelne „Schwerpunktfächer“ konzentrieren. Dabei soll der Fokus zum Beispiel auf „Mathematik und der Vermittlung sprachlicher Fähigkeiten“ liegen. Wann welche Stufe einritt, liegt im Ermessen der Schulen.

Konkrete Vorschläge zur Umsetzung fehlen

Günther Fuchs, Chef der Lehrergewerkschaft GEW in Brandenburg, nannte den Notfallplan des Bildungsministeriums „längst überfällig“, kritisiert ihn aber ebenfalls als zu unkonkret und zu wenig weitsichtig. So gebe es nicht genug Personal in den Schulen, um bei hohen Ausfällen den Unterricht weiter aufrechtzuerhalten. „Die nötigen Stellen sind nicht besetzt worden“, sagte Fuchs. Auch fehle es an einem konkreten Vorschlag für ein Kerncurriculum. „Da hat das Ministerium seine Hausaufgaben nicht gemacht“, sagte Fuchs. Wichtig sei zu diesem Zeitpunkt vor allem die Ausweitung der Tests in den Schulen, betonte der GEW-Chef. „Wir wollen die Schulen offen halten, aber dafür müssen sie sicher sein.“

Hartmut Stäker, Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands (BPV), kritisierte gegenüber der MAZ, dass bisher unklar sei, wie genau der Dreistufenplan anzuwenden sei. „Welche Kriterien sind ausschlaggebend? Die Inzidenz oder die Hospitalisierungsrate? Die Fallzahlen im ganzen Land oder in einem Landkreis?“, fragte Stäker.

Weiter sei auch die Frage der Verantwortlichkeit nicht geklärt, sagte er. So müssten die Schulen das Schulamt informieren, aber unklar sei, wer in den Schulämtern schließlich über die einzelnen Notfallstufen entscheide. „Wenn hier beispielsweise der Schulrat entscheidet, dann haben wir dreizehn verschiedene Meinungen zu der Situation.“ Um Missverständnisse und die Frage nach Verantwortlichkeiten zu vermeiden, hätte es seitens des Ministeriums mehr konkrete Handlungsanweisungen gebraucht, betonte der BPV-Präsident. „Momentan werden die Schulen wieder alleine gelassen.“

Von Gesa Steeger