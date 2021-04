Potsdam

Die weiterführenden Schulen in Brandenburg kehren nach den Osterferien wieder in den Distanzunterricht zurück. Das teilte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagnachmittag nach einer Kabinettssitzung mit. Die Grundschulen bleiben im Wechselmodell. Vom Distanzunterricht ausgenommen sind außerdem die Abschlussklassen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, sagte Woidke. „Jede Stunde, die nicht regulär gehalten werden kann, tut uns sehr weh.“

Außerdem verständigte sich das Kabinett auf eine Verschärfung der Teststrategie. In der Woche ab 19. April sollen Schüler die Klassenzimmer nur betreten dürfen, wenn sie einen aktuellen Corona-Schnelltest gemacht haben. Pro Schüler sollen zwei Schnelltests in der Woche vorgeschrieben werden. Dies sei dann die Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht, so Woidke. Die Corona-Eindämmungsverordnung werde in den kommenden Tagen entsprechend geändert, kündigte Woidke an.

Woidke: „Tut mir wahnsinnig leid“

„Wir beenden damit das vor den Ferien begonnene Wechselmodell“, sagte Woidke. „Es tut mir wahnsinnig leid für die Schülerinnen und Schüler, weil sie nur zwei Wochen in diesem Wechselmodell sein konnten.“

Angesichts der unverändert hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen hatte die Lehrergewerkschaft GEW nach den Osterferien die Rückkehr des Distanzunterrichts für die mittleren Jahrgänge gefordert. „Wir werden erleben, dass nur die Abschlussklassen im Präsenzunterricht bleiben und die Grundschüler im Wechselunterricht zwischen Schule und zuhause“, hatte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs im Vorfeld der Kabinettssitzung gesagt. Angesichts der hohen Infektionszahlen müssten die übrigen Jahrgänge wohl wieder im Distanzunterricht lernen, meinte Fuchs.

Lehrergewerkschaft für verpflichtende Tests

Auch Fuchs sprach sich für verpflichtende Schnelltests für den Schulbesuch aus. „Die Schulen dürfen dann nur noch von denjenigen betreten werden, die ein negatives Testergebnis vorweisen können“, sagte er. „Wer Tests ablehnt, kann sein Recht auf Bildung dann nur im Distanzunterricht wahrnehmen.“

Fuchs forderte erneut Impfangebote auch für Lehrer an den weiterführenden Schulen. Bisher können sich in Brandenburg nur Lehrerinnen an Grund- und Förderschulen sowie Kita-Erzieherinnen impfen lassen.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte vor den Ferien die Lieferung von 2,3 Millionen Schnelltests an die Brandenburger Schulen angekündigt. Diese Tests sollten flächendeckend auch für Schülerinnen und Schüler zwei Mal pro Woche eingesetzt werden können.

Die Grundschulen in Brandenburg waren im Februar in den Wechselunterricht gestartet. Mitte März kehrten auch die Schüler der weiterführenden Schulen in den Präsenzunterricht zurück, ebenfalls im Wechselmodell, um zu volle Klassenzimmer zu verhindern. Eine Woche vor den Osterferien hatte Bildungsministerin Ernst jedoch die Präsenzpflicht in den Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen wieder ausgesetzt, nachdem es zu Lieferverzögerungen bei den Schnelltests gekommen war. Ernst sah sich daraufhin mit Rücktrittsforderungen aus den Reihen der Lehrerverbände und Elternvertretungen konfrontiert.

Von Torsten Gellner