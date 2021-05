Schulen in Brandenburg: Präsenzunterricht ab 31. Mai wieder möglich

Potsdam

In Brandenburg sollen die Schulen der Primarstufe ab dem 31. Mai wieder in den vollständigen Präsenzunterricht zurückkehren. Voraussetzung ist eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das sieht der Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung vor, die das rot-schwarz-grüne Kabinett am Dienstag beschließen will und der MAZ vorliegt. Das betrifft die Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Grund- und Förderschulen, nicht aber die Leistungs- und Begabtenklassen, die zu der Sekundarstufe I gehören.

Die weiteren Schulen sollen ab 7. Juni wieder in den Normalbetrieb gehen. Auch da ist die Voraussetzung, dass in dem jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner drei Tage in Folge unter 50 liegen muss. Ab dem folgenden Montag können die Schulen in den Präsenzbetrieb gehen. Derzeit sind die meisten Schulen im Wechselunterricht.

Wieder möglich: Wandertage, Exkursionen, Hort in den Ferien

In der Verordnung ist auch vorgesehen, das bisherige Verbot von Wandertagen und Exkursionen aufzuheben, die meist zum Ende des Schuljahres stattfinden. Der Hortbetrieb in den Schulferien soll regulär stattfinden, ohne dass ein Anspruch auf Notbetreuung nötig ist.

Begründet werden die Schritte in der neuen Verordnung mit den sinkenden Infektionszahlen. In Brandenburg liegt die Inzidenz landesweit mit 49,1 erstmals seit Oktober vorigen Jahres unter der 50er Marke. Neun Kreise und kreisfreie Städte liegen unter 50. Den höchsten Wert verzeichnet Spree-Neiße mit 102,9, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Entspannung in Krankenhäusern und auf Intensivstationen

Darüber hinaus würde sich die Lage in den Krankenhäusern zusehends entspannen. Während vor gut zehn Tagen noch 369 Covid-19-Patienten stationär behandelt wurden, seien es aktuell 266. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen sei von 116 auf 84 gesunken und die der Menschen, die beatmet werden müssten, von 98 auf 75. Entscheidend zur Entspannung trage auch der Impffortschritt bei. Über 33 Prozent der Bevölkerung sei einmal geimpft. 12,8 Prozent genieße nach der Zweitimpfung vollen Impfschutz.

Bis auf Cottbus und Elbe-Elster gelten wegen der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens in allen Regionen seit Freitag Lockerungen, wie die Öffnung der Außengastronomie mit negativem Test und Termin. Auch Veranstaltungen wie Konzerte oder Theatervorstellungen draußen mit Negativtest und bis zu 100 Leuten sowie das Übernachten in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und Charterbooten sind möglich.

CDU will Öffnungen von Hotels – SPD ist dagegen

Die CDU im Landtag drängt auf schnellere Öffnungen für Hotels und den Innenbereich der Gastronomie. Vize-Fraktionschef Frank Bommert erklärte am Freitag, die nächste Eindämmungsverordnung sei nur zustimmungsfähig, wenn diese Schritte dort enthalten seien. Geplant ist das vom Kabinett für den kommenden Dienstag bisher nicht.

Die SPD hingegen warnte vor vorschnellen Öffnungen. Fraktionschef Erik Stohn sagte auf Anfrage, es gelte jetzt weiterhin besonnen zu bleiben und Schritt für Schritt vorzugehen. „Mit voreiligen Öffnungsschritten wäre die Freude womöglich kurz und die Notbremse würde uns die Ferien verhageln“, sagte er. Besser sei es, jetzt die Zahlen zu stabilisieren und womöglich weiter nach unten zu bekommen. Das sei ein sicheres Fundament für die Sommermonate. „Davon haben alle mehr, auch die Hoteliers.“ Es sei in Brandenburg gemeinsam gelungen, die Inzidenzen auf unter 50 zu senken. Nun seien wieder Kulturveranstaltungen im Freien, touristische Übernachtungen in Ferienwohnungen und Sport in kleinen Gruppen möglich. Das werde vieles erleichtern.

Von Igor Göldner