Prozessauftakt: Schulleiter soll Kinder geschlagen und getreten haben

Es klingt unglaublich: Der ehemalige Leiter einer Grundschule in Forst ( Spree-Neiße) soll Kinder auf den Kopf geschlagen und auch getreten haben. Ab heute muss er sich vor dem Amtsgericht in Cottbus verantworten. Die Staatsanwaltschaft Cottbus wirft dem inzwischen 45 Jahre alten Mann Körperverletzung in 20 Fällen vor. Sieben Kinder der Grundschule seien von September 2015 bis März 2017 betroffen gewesen.

Schläge auf den Hinterkopf und ins Gesicht – in 20 Fällen

„In der überwiegenden Anzahl soll der Angeklagte den Schülern Schläge an den Hinterkopf verabreicht haben, in Einzelfällen soll es auch zu Tritten und Schlägen in das Gesicht gekommen sein“, teilte das Gericht Cottbus mit.

Der Prozess hätte schon Anfang vergangenen Jahres stattfinden sollen, war aber verschoben worden, weil die ursprünglich vorgesehenen Verteidiger ihr Mandat niedergelegt hatten. Eltern hatten den Pädagogen angezeigt. Der Schulleiter reagierte darauf mit einer Selbstanzeige, weil er die Vorwürfe für haltlos hält und entkräften wollte. Das Bildungsministerium hatte dem Mann nach Bekanntwerden der Vorwürfe den weiteren Kontakt mit Schulkindern untersagt.

Lehrer hat Kontaktverbotserklärung unterschrieben

Nach einem Gespräch mit Vertretern des Ministeriums hatte der Beschuldigte auch eine entsprechende Kontaktverbots-Erklärung unterschrieben – obwohl er die Vorwürfe weiter bestreitet.Bei der Einrichtung in Forst handelt es sich um eine Grundschule in freier Trägerschaft. Für den Prozess sind zunächst vier Verhandlungstermine angesetzt.

Von Julia Kilian