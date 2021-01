Ludwigsfelde

Am 21. April starten die Abiturprüfungen in Brandenburg. Während die Prüfungstermine in Berlin zehn Tage nach hinten verschoben wurden, hält Bildungsministerin Britta Ernst hält trotz der Verlängerung des Corona-Lockdowns an den ursprünglichen Terminen fest. Volker Freitag ist Schulleiter am Marie-Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde. Im Interview erzählt er, warum es richtig ist an den Inhalten und Terminen der Abiturprüfungen festzuhalten und was er den Abiturientinnen und Abiturienten für die Zukunft rät.

Herr Freitag, wie viele Schülerinnen und Schüler machen dieses Jahr ihr Abitur am Marie-Curie-Gymnasium?

Volker Freitag: Voraussichtlich 74 Schülerinnen und Schüler.

Können Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen die Schülerinnen und Schüler trotz der ganzen Corona-Einschränkungen gut auf das Abitur vorbereiten?

Im Großen und Ganzen, ja. Wir konnten uns an den Lehrplan halten und hatten kaum Krankheitsausfälle bei den Lehrerinnen und Lehrern. Da hatten wir Glück. Aber es gibt natürlich trotzdem Beeinträchtigungen, zum Beispiel beim Kompetenzerwerb im Sprechen in den Fremdsprachen. Gruppen- und Partnerarbeiten sind hier besonders wichtig für den Sprachunterricht, das fällt gerade leider weg – trotz Präsenzunterrichts für die 1o. und 12. Jahrgangsstufen.

Volker Freitag, Leiter des Marie-Curie-Gymnasiums Ludwigsfelde Quelle: Gudrun Ott (Archiv)

Warum ist der Präsenzunterricht so wichtig für die Abschlussklassen?

Die Lehrerinnen und Lehrer haben die Schülerinnen und Schüler besser im Blick und können schneller auf Nachfragen reagieren. Man kann besser einschätzen, welche Schülerin oder welcher Schüler noch Hilfe braucht oder wer schon fertig ist. Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler einen geregelten Tagesablauf, so lernt es sich besser. Das fällt im Distanzlernen alles weg.

Bildungsministerin Britta Ernst sagte kürzlich, dass den Schülerinnen und Schülern, die jetzt Abitur machen, keine Nachteile entstehen sollen. Aber wird der Abiturjahrgang 2021 nicht trotzdem immer einen Corona-Stempel tragen?

Ich glaube, den Corona-Stempel bekommt der Jahrgang erst dann, wenn darüber weiter philosophiert wird. Dann entsteht so ein Eindruck, vor allem in den Medien. Ich halte es deshalb für sinnvoll, dass man gerade deshalb weiter an den bisher gesetzten Terminen und Inhalten festhält.

Also halten sie nichts von leichteren Prüfungen oder einem Benotungsbonus?

Von einem Notenbonus halte ich gar nichts. Dann würde ja erst recht der Eindruck entstehen, dass das Abitur 2021 nichts wert ist. Wir müssen alles dafür tun, dass dieses Abitur nicht nur heute deutschlandweit gleichwertig ist, sondern auch in zwanzig Jahren noch genauso anerkannt ist. Denn das Abitur hat ja auch Auswirkungen auf die weiterführenden Einrichtungen, die Universitäten, Fachhochschulen und Betriebe. Die können ja ihre Anforderungen nicht nach unten schrauben. Sonst heißt es bald auch bei Ärzten, die haben einen Corona-Abschluss...

Wie unterscheiden sich die Abiturprüfungen dieses Jahr von den Prüfungen vor Corona?

Der Ort ist ungewöhnlicher. Wir werden die Prüfungen, wie auch im letzten Jahr, im Klubhaus der Stadt Ludwigsfelde absolvieren. Sonst finden dort Veranstaltungen statt. Wir werden die räumlichen Bedingungen dort so organisieren, dass die Prüfungen ohne Maske geschrieben werden können, während der Arbeitszeit voll auf die Bearbeitung ihrer Prüfungsaufgaben konzentrieren können. Ansonsten hoffe ich, dass möglichst wenig Schülerinnen und Schüler an den Terminen krank sind und dass alles so normal wie möglich stattfinden kann.

Zur Person Seit 1992 ist Volker Freitag Schulleiter am Marie-Curie-Gymnasium in Ludwigsfelde. Von 2003 bis 2013 war er Vorsitzender der Vereinigung der Brandenburgischen Gymnasialschulleiter. Das Marie-Curie-Gymnasium legt einen Schwerpunkt auf Mathematik und Naturwissenschaften und ist eine zertifizierte MINT-Schule.

Letztes Jahr waren viele der angehenden Abiturientinnen und Abiturienten im Distanzunterricht. Wie lief das ab?

Wir sind seit 2017 Pilotschule in der HPI Schul-Cloud. Die damalige Jahrgangsstufe 11 war also schon länger mit dem System vertraut. Das war natürlich ein großer Vorteil, weil wir im ersten Lockdown nicht von null auf hundert starten mussten. Wir haben einen abwechslungsreichen Umgang mit dem Distanzlernen gefunden, zwischen selbstständigem Arbeiten und Videokonferenzen. Das ist mir wichtig, denn ich will nicht, dass die Kinder und Jugendlichen von 7.30 Uhr bis 15.15 am Rechner sitzen.

Konnten Sie so alle Schülerinnen und Schüler mitnehmen?

Ich glaube, dass der Großteil aller Schülerinnen und Schüler gut mitgekommen ist. Aber natürlich hat das Distanzlernen auch seine Grenzen. Vor allem, wenn die technischen Voraussetzungen fehlen. Ich weiß von Familien mit drei Kindern, die sich einen Laptop teilen müssen. Aber wir haben, außerhalb des Schulsozialfonds, auch Laptops aus der Schule an Familien verliehen und versucht so zu unterstützen. Und dann gibt es natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die Probleme mit dem Distanzunterricht haben, weil ihnen der feste Tagesablauf und die direktere Kontrolle fehlen.

Wie sehr fehlt Ihnen das soziale Miteinander in der Schule?

Sehr. Bei dem ganzen Fernunterricht fühlt man sich manchmal wie ein Lehrer im australischen Outback. Die Gespräche auf dem Schulhof, die gemeinsamen Veranstaltungen oder Theaterbesuche, die den Schulalltag sonst so abwechslungsreich machen, fehlen. „Life ist halt doch besser live“ hat einer meiner Schüler neulich gesagt und das bringt es auf den Punkt.

Machen die Schülerinnen und Schüler sich durch Corona mehr Sorgen um die Zukunft?

Natürlich. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich ja Gedanken darüber machen, was nach der Schule kommt. Wir bieten die Studien- und Berufsberatungen jetzt online an. Aber natürlich ist jetzt alles anders, auch abgesehen von der Berufswahl. Ein Jahr Work and Travel in Neuseeland oder Ähnliches sind derzeit nicht möglich.

Was wünschen Sie dem Abiturjahrgang 2021?

Ich wünsche ihnen, dass sie ihre Abiturzeit trotz allem in guter Erinnerung behalten können. Und dass sie sich einen Abschluss erarbeiten, der ihnen viele Wege offen lässt. Und dann hoffe ich natürlich, dass es diese verschiedenen Wege noch weiterhin geben wird, sodass die Schülerinnen und Schüler das studieren können oder die Ausbildung machen können, die sie sich wünschen.

Von Lena Köpsell