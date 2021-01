Potsdam

In der hoch umstrittenen Frage der Schulöffnung trotz Corona-Höchstständen stellt sich Brandenburg geschickter an als Berlin. Der Berliner Senat hat einen Sturm der Empörung ausgelöst, weil er eisern an einer schrittweisen Rückkehr zum Präsenzunterricht festhielt – und das bei Inzidenzwerten von bis zu 180. Zuletzt musste die Regelung zurückgenommen werden.

Bildungsministerium fährt auf Sicht

In Brandenburg knüpft man die Rückkehr an günstige Infektionswerte. Das heißt: Das Vorgehen ist transparent und die Politik gesteht sich ein, dass sie keine Glaskugel hat. Man fährt auf Sicht. Allerdings muss sich auch Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) fragen lassen, wieso um alles in der Welt eine Woche Schulunterricht vor den Ferien sinnvoll sein soll. Berlin handelt anders, weil Bildungs- und Sozialpolitiker wissen, dass gerade in vielen Familien mit Migrationshintergrund zu Hause gar kein Deutsch gesprochen wird und diese Schüler in besonderem Maße zurückzufallen drohen.

Anzeige

Sprachbarriere ist kein Argument in Brandenburg

Diese Sprachbarriere ist aber in Brandenburg kein so großes Problem. Eine Notbetreuung von Kindern Alleinerziehender ist für Ende Januar auch zugesagt. Warum also nicht gleich Lockdown bis nach den Ferien ankündigen? Eine Woche Bankdrücken im Klassenzimmer macht die Schüler nicht wesentlich klüger, kommt aber aus Sicht des Virus einer Reihe kleiner Corona-Parties gleich.

Von Ulrich Wangemann