Potsdam

Für Mittwoch hatte Brandenburgs Bildungsministerium Hinweise zum Umgang mit der ausgesetzten Präsenzpflicht an Schulen angekündigt. Einen Tag später – am Donnerstagnachmittag – gab es immer noch keine Post aus dem Hause Ernst. Das ist nicht verwunderlich, denn was die Ministerin angekündigt hat, dürfte sich in der Praxis schwer zu Papier bringen lassen.

Wer bringt Arbeitsblätter vorbei?

Etwas Unsystematisches lässt sich kaum vernünftig ordnen: Die Kinder sollen am Montag in die Schule kommen – oder eben nicht. Das ist etwas anderes als echter Wechsel- oder Distanzunterricht, in dem die Schüler zu Hause pädagogische Angebote erhalten (wenn es gut läuft und das Internet nicht streikt). Jetzt aber rätseln Kinder, Eltern und Lehrer: Bringt ab Montag irgendwer den Daheimgebliebenen Arbeitsblätter vorbei? Gibt es eine Mail mit Aufgaben? Was ist mit den Klassenarbeiten? Wer stellt sicher, dass die zu Hause gebliebenen Jugendlichen nicht den ganzen Tag Netflix schauen? Gibt es eine Notbetreuung, wenn Eltern sich nicht spontan freinehmen können?

Ein politischer Kompromiss

Ministerin Britta Ernst (SPD) wollte auf jeden Fall die Schulen offen halten. Die Aufhebung der Anwesenheitspflicht im Schulgebäude ist ein politischer Kompromiss, um Schließungen formal zu vermeiden. Herausgekommen ist eine zutiefst verwirrende Regelung, die offenbar selbst den Hausjuristen unerklärlich ist. Wohl deshalb wissen alle Beteiligten anderthalb Werktage vor Inkrafttreten der „Schulpflicht light“ nicht, wie es weitergeht.

Von Ulrich Wangemann