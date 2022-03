Schulpflicht für ukrainische Kinder: Die deutsche Fibel muss warten 

Potsdam

Im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, ist Pragmatismus gefragt. Wichtig ist jetzt, der Jugend aus dem brutal von Putins Armee überfallenen Staat Halt in der Fremde zu geben – und die Perspektive, dass die Wochen, Monate, womöglich Jahre in Deutschland keine verlorene Zeit sind. Dazu braucht es zunächst keine märkische Landeskunde, die Fibel kann warten.

Nach sechs Wochen gilt Schulpflicht

Es drängt sich geradezu auf, ukrainische Lehrerinnen anzustellen, denn unter den Geflüchteten dürften etliche Pädagoginnen sein. Es ist völlig zweitrangig, ob diese Frauen Deutsch beherrschen oder nicht. Hauptsache, es findet Unterricht statt. Die meisten Geflüchteten würden lieber heute als morgen in ihre Heimat zurückkehren. Die Männer sind ja dort geblieben, um die Städte und Dörfer zu verteidigen. Die Integration nach Deutschland kann nur ein zweiter Schritt sein. Ab der sechsten Woche gilt Schulpflicht, so schnell lässt sich ein Regelbetrieb auf Deutsch nicht organisieren.

Dauert der Krieg länger, geht es um Integration

Wenn aber, was zu befürchten ist, der Krieg in der Ukraine sich in die Länge zieht, dann stellt sich die Frage anders. Dann wird es um Sprachkurse gehen, um die Eingliederung der Neuen in die bestehenden Klassen. Darauf muss man sich vorbereiten. Aber jetzt geht es bildungspolitisch und psychologisch um Erste Hilfe.

Von Ulrich Wangemann