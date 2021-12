Potsdam

Wie finden junge Menschen heute den richtigen Beruf? Früher ging man zur Jobberatung und nahm ein paar Prospekte mit, kopierte Zeugnisse, stellte Bewerbungsmappen zusammen – mit Passfoto (natürlich in Hemd und Kragen). Mittlerweile haben die verpflichtenden Schulpraktika eine ganz entscheidende Rolle, es gibt kaum eine bessere Form der Annäherung zwischen Schülern und Arbeitgebern. Praktikanten sind oft die Lehrlinge von morgen, also die Angestellten von übermorgen. Die Schüler ihrerseits freuen sich auf die Abwechslung, sie schätzen es, in Betrieben fast wie Erwachsene behandelt zu werden.

Schnupperwochen drohen auszufallen

Deshalb ist es umso bedauerlicher, dass wegen der Corona-Pandemie so viele dieser Schnupperwochen ausgefallen sind. Schon steht im Frühjahr die nächste Praktikumsperiode an – und das unter denkbar ungünstigen Umständen. Betriebe sind angesichts der Infektionsgefahren geneigt, keine Firmenfremde aufzunehmen, zumal wenn es sich um Schüler handelt. Unter denen grassiert Corona bekanntlich besonders heftig. Das gestresste Personal hat anderes im Kopf, als Jugendlichen den eigenen Beruf zu erklären.

Sollte jetzt ein dritter Jahrgang um seine Chance praktischer Berufsorientierung gebracht werden, wäre das schlimm. Diese Aussicht ist nur einer von tausend Gründen, warum die Corona-Zahlen runter müssen. Und zwar schnell.

Von Ulrich Wangemann