Der Ruf nach einem stärkeren Ausbau des gemeinsamen Lernens von Schülern mit und ohne Behinderung in Brandenburg wird lauter. Vertreter aus der Praxis, darunter Schulleiterinnen und Schulleiter, warben am Donnerstag im Bildungsausschuss des Landtags für mehr inklusive Schulen im Land und hoben die Vorteile eines solchen Systems für alle Kinder hervor – nicht nur für die mit Förderbedarf.

Die Leiterin des Primarbereichs der staatlichen Montessori-Schule in Potsdam, Susann Langer, sagte, ihre Schule habe sich in Finnland und Dänemark umgeschaut und sich inspirieren lassen. „Dort können mittlerweile 95 Prozent aller Kinder an ihren normalen wohnortnahen Schulen lernen – egal, ob sie Behinderungen haben oder nicht.“

„Inklusion ist erst dann umgesetzt, wenn wir dieses Wort nicht mehr benutzen müssen“, betonte Susann Langer. „Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass jeder Mensch so willkommen ist, wie er ist. Jeder ist anders und das ist gut so.“

Schulleiter bedauert Aus für Schulkrankenschwestern

Aus Sicht des Leiters der Grund- und Gesamtschule Lehnin (Potsdam-Mittelmark), Hans-Dirk Lenius, kann Inklusion nur gelingen, „wenn sie von allen gelebt wird und wenn Verschiedenheit kein Mangel, sondern ein Gewinn ist“. Lenius wünscht sich von der Politik mehr Sonderpädagogen. Zugleich bedauerte er das von der Koalition geplante Aus für die Schulkrankenschwestern. „Das ist ein Schlag ins Gesicht.“

„Uns ist es wichtig, dass wir Kinder aus unserem Einzugsbereich nicht wegschicken, die Einschränkungen haben“, sagte Kerstin Schindler, Schulleiterin der Grundschule Brück (Potsdam-Mittelmark). So gebe es an ihrer Schule zwei Kinder mit Hörbehinderung. Würden diese nicht an der Schule mit lernen, müssten sie jeden Tag an eine Schule in Potsdam gefahren werden oder dort ins Internat. „Das wollen Eltern für ihre sechsjährigen Kinder in der Regel nicht.“

Behindertenbeauftragte erinnert an UN-Konvention

Die Landesbehindertenbeauftragte Janny Armbruster sagte, es dürfe in Brandenburg nicht mehr darum gehen, ob das gemeinsame Lernen ausgebaut werde, sondern wie. Doch das Land habe sich gegen ein inklusives Schulsystem entschieden – auf absehbare Zeit. Sie erinnerte an die UN-Behindertenrechtskonvention aus dem Jahr 2006. Darin hätten sich die Länder verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebene aufzubauen. Menschen mit Behinderungen dürfen danach nicht vom allgemeinen Schulsystem ausgeschlossen werden.

In Brandenburg gibt es parallel Regel- und Förderschulen. Etwa jede dritte öffentliche Schule ist eine sogenannte inklusive Schule. Davon gibt es landesweit 231. Die Schulen können sich für das gemeinsame Lernen bewerben. Eltern können entscheiden, wo sie ihre Kinder eingliedern.

Grüne-Fraktionschefin will Ausbau inklusiver Schulen

Die Fraktionschefin der Grünen, Petra Budke, sprach sich deutlich dafür aus, alle Schulen in Brandenburg zu inklusiven Schulen auszubauen. „Wir müssen diesen Weg weiter gehen.“ Auch Gymnasien müssten mit einbezogen werden, forderte sie. Die bildungspolitische Sprecherin der Linken, Kathrin Dannenberg, sagte, das Bildungsministerium habe entgegen den Empfehlungen das gemeinsame Lernen „gestoppt“. Schulen seien abgelehnt worden, die beim gemeinsamen Lernen mitmachen wollten. Bildungsstaatssekretärin Ines Jesse wollte sich dazu konkret nicht äußern. Sie sagte nur, in Brandenburg würde an den derzeit 231 Schulen das Konzept des gemeinsamen Lernens weiter umgesetzt. Ein im Juni gestarteter Runden Tisch, an dem die Behindertenbeauftragte, Sonderpädagogen, Schulämter und Abgeordnete teilnahmen, solle am 3. Dezember fortgesetzt werden.

Grundlage der Debatte ist ein im März vorgelegter Abschlussbericht zur „Evaluation Gemeinsames Lernen“ durch Bildungsforscher der Universität Potsdam. Es wird empfohlen, in Brandenburg jede allgemeinbildende Schule zu einer inklusiven Schule umzugestalten. Geschehe das nicht, würde ein System von inklusiven und nicht-inklusiven Schulen „gefestigt“. In derartigen inklusiven Schwerpunktschulen könnte sich die Zusammensetzung der Schülerschaft aber kritisch entwicklen. Angeregt wird, künftig nicht nur Grundschulen und weiterführende Schulen, sondern auch Gymnasien in diesen Ausbau mit einzubeziehen.

Von Igor Göldner