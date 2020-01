Schutzgemeinschaft Deutscher Wald springt Tesla bei

Potsdam

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat sich in die Debatte um die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide ( Oder-Spree) eingeschaltet und unterstützt dabei im Grundsatz dem US-Elektroautobauer. Der SDW-Landesvorsitzende Gregor Beyer erklärte, „forst- wie umweltpolitisch bestehe kein Zweifel daran, dass die von Tesla benötigten Standorte gegenwärtig eher Waldbilder zeigten, die trotz der notwendigen Rodungen real kompensiert werden könnten.“

Ein Tesla Model 3 auf einem Waldweg nahe Grünheide. Quelle: Friedrich Bungert

Mit anderen Worten: Wenn in Grünheide 90 Hektar (das sind etwa 125 Fußballfelder) Fichtenwald-Monokultur abgeholzt werden, ist das zwar kein Grund zur Freude – aber auch bei weitem nicht so schlimm wie von anderen Naturschützern behauptet. Das betroffene Waldgebiet weise „eine vergleichsweise geringe Artenvielfalt auf“, und Tesla habe in Aussicht gestellt, den Waldverlust großzügiger auszugleichen als gesetzlich vorgeschrieben. Nach Angaben der Landesregierung will der Autobauer das Dreifache der Fläche wieder aufforsten – wo, ist bisher offen.

Die SDW fordert, die Kompensationsleistungen von Tesla sollten „gänzlich in Projekte zur Neuaufforstung klimastabiler Mischbestände einfließen“. Auch müsse der Konzern die versprochene Überkompensation durch einen rechtsverbindlichen Vertrag absichern. „Bei richtiger Kompensation lassen sich Wälder schaffen, die bei zukünftigen Klimaereignissen besser gewappnet sind als der jetzige Kiefernforst“, so Gregor Beyer.

Die Schutzgemeinschaft werde allerdings „konsequent den Weg der Verbandsklage beschreiten“, wenn die Genehmigungsbehörden den Ausgleich der gerodeten Waldflächen nicht nicht befriedigend lösten.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist ein 1947 gegründeter Naturschutzverband, der politisch eher im liberal-konservativen Spektrum zu verorten ist – im Gegensatz zu NABU und die BUND, die als Grünen-nah gelten. Bundesweit hat die Schutzgemeinschaft 25.000 Mitglieder, deutlich weniger als BUND und NABU, die es zusammen auf mehr als eine Million Mitglieder bringen.

Von MAZonline/tk