Schwarzheide/Ludwigshafen

Der Chemieriese BASF errichtet in Schwarzheide ( Brandenburg) einen neuen Produktionsstandort für Batteriematerialien. Der Standort werde Vorprodukte aus einer BASF-Anlage in Finnland verwenden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Vorgesehen sei, beide Anlagen 2022 in Betrieb zu nehmen. Es geht um eine Investition im dreistelligen Millionenbereich.

Der Standort in Schwarzheide werde Kathodenmaterialien mit einer Anfangskapazität produzieren, die eine Ausstattung pro Jahr von rund 400.000 vollelektrischen Fahrzeugen ermöglicht, hieß es. Die Anlage werde Teil eines mehrstufigen Investitionsplans zum Aufbau der europäischen Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge.

Förderung durch die EU

Die Pläne für die Fabrik zur Herstellung von Kathoden für Batteriezellen, die etwa für Elektroautos benötigt werden, waren Ende vergangenen Jahres bekanntgeworden. Hintergrund für die Ansiedlung ist demnach eine Entscheidung der EU-Kommission, wonach die Batteriezellenfertigung in der Europäischen Union mit bis zu 3,2 Milliarden Euro bezuschusst werden kann. Dabei geht es um die sogenannte Batterieallianz, an der sieben Staaten beteiligt sind. Für Deutschland gilt eine Förderobergrenze von 1,25 Milliarden Euro, die als staatliche Beihilfen beigesteuert werden können.

Die EU hatte im Dezember die Genehmigung für das Vorhaben in Deutschland erteilt. Die Entscheidung der Konzernspitze stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch aus.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte gesagt, er hoffe sehr, dass die Entscheidung für Schwarzheide falle. Der Standort biete alles, was gebraucht werde. Medienberichten zufolge geht es bei der Fabrik um Investitionen von rund 500 Millionen Euro.

Kooperation mit Tesla möglich

Der US-Autobauer Tesla plant wie berichtet eine Fabrik für Elektrofahrzeuge in Grünheide ( Oder-Spree), in der bis zu 500.000 Fahrzeuge jährlich hergestellt werden sollen. Sie soll noch im Jahr 2021 in Betrieb gehen – nach derzeitiger Planung. Teil des Tesla-Vorhabens ist auch eine Batterieproduktion. Tesla gehört derzeit nicht zu den Großkunden von BASF, der Bau von Komponenten für Batterien und Elektrofahrzeuge könnte aber die Geschäftsbeziehungen intensivieren. Derzeit stellt BASF in Schwarzheide unter anderem Bestandteile von Fahrzeuglack her sowie verschiedene Kunststoffe, die im Autobau verwendet werden.

Die Unternehmensführung hebt hervor, dass die Produktion am Standort Schwarzheide besonders energieeffizient sei. Derzeit modernisiert das Unternehmen sein betriebseigenes Erdgas-Kraftwerk für rund 70 Millionen Euro. Die Anlage liefert Dampf und Elektrizität gleichzeitig. Laut Unternehmensleitung soll die Batterieproduktion auch mit Hilfe erneuerbarer Energien erfolgen.

In dem Betrieb in Schwarzheide arbeiten derzeit knapp 2000 Menschen direkt bei BASF, 1500 weitere sind bei Abnehmern der chemischen Produkte, Serviceunternehmen und Zulieferern beschäftigt. Damit gehört BASF zu den größten Unternehmen in Brandenburg.

Der Landrat zeigt sich hocherfreut

Der Landrat von Oberspreewald-Lausitz, Siegurd Heinze (parteilos), zeigte sich hocherfreut über die Riesen-Investition. „Mit der Entscheidung für die Lausitz setzt das umsatzstärkste Chemieunternehmen der Welt ein deutliches Zeichen und zeigt: Die Lausitz bietet Investoren beste Voraussetzungen und ist bereit, sich neu zu erfinden.“ Die BASF-Entscheidung schaffe Arbeitsplätze und sei ein „konkreter Startschuss zu einem beginnenden Strukturwandel in der Region“.

Von MAZ-Online