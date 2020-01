Malchin

Immer mehr Schweinehalter in Deutschland geben dem Hybridschweinezuchtverband Nordost zufolge die Ferkelzucht auf. Dazu trage die Verunsicherung durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) bei. „Aber noch mehr Sorgen macht den Bauern die geplante Änderung der Nutztierhaltungsverordnung. Die bringt Leute dazu, aus der Ferkelproduktion auszusteigen“, sagte Geschäftsführerin Renate Schuster der Deutschen Presse-Agentur. Das Hauptproblem der neuen Verordnung sei, dass die Buchten in den Abferkelställen um ein Drittel größer werden sollen. In den Ställen müssten daher nach dem Umbau die Sauenbestände um ein Drittel verringert werden.

Der Trend geht nach Schusters Ansicht dahin, die Sauenhaltung aufzugeben und Ferkel aus dem Ausland einzuführen und zu mästen. „Da ist das Risiko geringer“, sagte sie. Schon jetzt mästeten mehr als 80 Prozent der Betriebe, vor allem der ganz großen, Ferkel aus Dänemark, Holland oder vom britischen PIC-Konsortium.

Preise für Schweinefleisch in die Höhe getrieben

Der Hybridschweinezuchtverband Nordost dagegen setze sich für den Erhalt einheimischer Rassen ein. Das seien vor allem das Deutsche Edelschwein, die Deutsche Landrasse und das Sattelschwein. Neu sei die Wiederbelebung der robusten DDR-Hochleistungsrasse Leicoma, deren Bestand schon bis auf 20 Sauen verloren gegangen war. Der Verband mit Sitz in Malchin vertritt Schweinehalter in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin-Brandenburg und weiteren Bundesländern.

Die Afrikanische Schweinepest, die seit 2019 vor allem in China wütet, hat die Preise für Schweinefleisch weltweit in die Höhe getrieben. Zum Jahresende habe es eine wochenlange Hochpreisphase für Schweinefleisch gegeben. „Zum Teil wurden mehr als zwei Euro pro Kilo gezahlt. Die Mäster haben mehr verdient und konnten Rücklagen bilden“, sagte Schuster. Kostendeckend wären 1,75 Euro.

2018 hätten Schweinehalter teils nur 1,28 Euro bekommen, im Jahresdurchschnitt 1,42 Euro. Die nun besseren Einkommensverhältnisse ändern Schuster zufolge nichts am Abwärtstrend. Die Schweinebestände in Deutschland seien in den vergangenen vier Jahren von rund 28 Millionen auf 26 Millionen Tiere verringert worden.

Lesen Sie auch

Nach Brandenburg baut auch Sachsen einen Schweinepest-Schutzzaun

Wildschweinjagd bald auch im Dunkeln möglich

Schweinepest nur noch 21 Kilometer vor der deutschen Grenze

Schweinepest rückt näher: Schutzzaun an polnischer Grenze errichtet

Von dpa/RND