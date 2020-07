ARCHIV - Naturschützer und Grüne protestieren am 25.04.2012 in Potsdam vor dem Landtag im Hühnerkostüm und mit einem aufblasbarem Schwein gegen die Massentierhaltung und fordern Bauernhöfe statt Agrarbetriebe. Das Potsdamer Verwaltungsgericht verhandelt über die Klage von Umweltaktivisten und Tierschützern gegen die geplante Schweinemastanlage in Haßleben (Uckermark). (zu «Verwaltungsgericht verhandelt über Schweinemastanlage Haßleben» vom 15.10.2017) Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Quelle: dpa