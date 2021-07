Schweinepest: Bauernverband warnt vor Chaos in Ställen

Potsdam

Brandenburgs Landesbauernverband warnt wegen der Folgen der Schweinepest vor schlimmen Zuständen in den Ställen und fordert unmittelbare Hilfe für die betroffenen Landwirte. Nachdem in drei Betrieben im Osten und Süden des Landes die Seuche erstmals in Nutzviehbeständen nachgewiesen wurde, weigerten sich Schlachthöfe, Hausschweine aus diesen Gebieten zur Schlachtung anzunehmen. „Der Platz in den Ställen wird dadurch immer enger. Es drohen Tierschutzprobleme“, warnte der Bauernverband am Donnerstag in einer Mitteilung.

Bauernverband: Betriebe sind schuldlos und brauchen Hilfe

Angesichts der ungewissen Zukunft sei ein koordiniertes Handeln der Behörden dringend erforderlich. „Die Schweinehaltungen einer ganzen Region stehen unverschuldet wirtschaftlich vor einem Abgrund und brauchen dringend Hilfe und eine Perspektive“, so Henrik Wendorff, Präsident des märkischen Landesbauernverbandes.

Es sei höchste Zeit, den Bau eines zweiten Schutzzaunes an der Grenze zu Polen voran zu treiben, so Wendorff. „Ohne einen zweiten Zaun halten wir den Seuchendruck aus Polen nicht mehr länger aus. Jede Minute verschenkter Zeit kostet weitere Existenzen“, so der Verbands-Chef. Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am vergangenen Freitag den Bau des Zauns als weiterhin sinnvoll bezeichnet, wollte sich aber mit den Experten ihres Ministeriums beraten. Das Bauwerk soll 500 bis 1000 Meter westlich des jetzt existierenden Zauns entlang von Oder und Neiße errichtet werden. In der Zone zischen den beiden Barrieren sollen alle Wildschweine erlegt werden. Der Bauernverband drängt landesweit auf eine Intensivierung der Jagd auf Schwarzwild.

Autobahnen absperren – fordern Schweinehalter

Die Interessengemeinschaft der Schweinehalter (IGS) in Brandenburg fordert derweil, zum Schutz vor einer Ausbreitung der Seuche nach Westen die Ränder der Autobahnen 10, 11 und 13 lückenlos gegen Wildschweine abzuriegeln. Das würde heißen: Weidegitter („Cattle Grids“) an allen Autobahnaus- oder -zufahrten. „Autobahnen sind heute schon weitgehend mit Zäunen geschützt – hier gibt es eine große Chance“, sagt Hans-Christian Daniels, Vorsitzender der Schweinehalter-Vereinigung.

Die Suche nach dem Übertragungsweg der Afrikanischen Schweinepest auf Hausschwein ist nach Angaben des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) eine zeitaufwendige Detektivarbeit. „Die Experten müssen in alle Ecken schauen“, sagte FLI-Sprecherin Elke Reinking am Donnerstag. Nachdem anfangs Experten des FLI dabei waren, seien jetzt die die örtlichen Veterinäre im Einsatz. „Sie arbeiten einen etwa 60-seitigen Frage-Katalog ab“, sagte sie. Es sei ein Standard-Katalog der auch bei anderen Tierseuchen wie der Geflügelpest eingesetzt werde.

Genom-Abgleich soll Suche erleichtern

Am vergangenen Freitag waren bundesweit die ersten Fälle der Afrikanischen Schweinepest in Hausschweinbeständen in Brandenburg bekannt geworden. Betroffen sind ein Bio-Betrieb in Neiße-Malxetal nahe Cottbus mit 200 Tieren und zwei Kleinsthalter im Kreis Märkisch-Oderland.

Jetzt werden unter anderem nach Angaben des FLI die örtlichen Gegebenheiten untersucht. Geschaut wird, wie die Ställe aussehen und wer der Besitzer des Betriebes ist. Wichtig ist auch, wer Zugang hatte und welche Zulieferer so für Futter in Frage kommen.

Daneben laufe die Genom-Untersuchung, sagt Reinking. Es müsse geklärt werden, ob das Virus das gleiche sei, dass bereits bei Kadaverfunden von Wildschweinen in der Nähe festgestellt wurde. Alle Angaben im Abschlussbericht gehen dann an die zuständigen Landesbehörden.

Von Ulrich Wangemannund Grudrun Janicke