Schweinepest: Woidke gerät mit Klöckner aneinander

Potsdam

Im Streit um die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sind jetzt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) direkt aneinandergeraten. In einem Briefwechsel fordern sie wechselseitig mehr Engagement der anderen Seite – und das kaum diplomatisch verbrämt.

Auslöser war der Auftritt von Klöckners Staatssekretär Uwe Feiler (CDU) auf einer Agrarministerkonferenz in der vergangenen Woche. Feiler hatte in einer Telefonkonferenz vor Pressevertretern den Ländern vorgeworfen, diese riefen nur nach dem Bund, dabei seien die Länder zuständig für die Seuchenbekämpfung. Die Fachministerkonferenz bezeichnete Feiler, der im Brandenburger Wahlkreis 58 für den Bundestag kandidiert, als „rein politisch motiviert“, als Wahlkampfmanöver. Der Agrarminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), nannte Feilers Auftreten „abartig“. Die Aufregung war groß.

Woidke: „Ernst der Lage verkannt“

Auf diesen Eklat nimmt Ministerpräsident Dietmar Woidke in einem Brief an Ministerin Klöckner vom 2. September Bezug. Feilers Äußerungen hätten ihn „verwundert“ und „mit großer Sorge“ erfüllt, schreibt Woidke. Der Staatssekretär „verkennt den Ernst der dynamischen Lage“ – die Seuche bedrohe die Schweinehaltung in ganz Deutschland. Deshalb „erwarte ich insbesondere auch von Ihnen als zuständige Landwirtschaftsministerin sich solidarisch zu zeigen“, schreibt der Ministerpräsident. Der Kampf gegen die Tierseuche sei nicht allein ein „ostdeutsches Länderproblem“. Das habe der Bundesrat Ende Juni festgestellt.

Klöckner hat am Mittwoch ihre Antwort öffentlich gemacht. Es „verwundert mich, dass Sie meine Solidarität infrage stellen“, schreibt die Christdemokratin an den märkischen Sozialdemokraten und ergänzt, oberstes Ziel müsse der Sieg über die Schweinepest sein. „Mit Wortgefechten und Schuldzuweisungen werden wir das nicht erreichen“, so Klöckner.

Klöckner: Woidke soll mit Polen reden

Sie zählt auf, an welchen Stellen der Bund geholfen habe – etwa beim Einsatz von Bundeswehr und Technischem Hilfswerk oder dem Auftreiben von Geldquellen. Ihr Ministerium habe dem Land Brandenburg „wichtige Hinweise gegeben, Hilfen angeboten und immer wieder nachgehakt“, erinnert Klöckner Woidke.

Schließlich ruft die Bundesministerin Woidke auf, in seiner Funktion als Koordinator für die deutsch-polnischen Beziehungen „die Bundesregierung und die Länder“ bei der Koordinierung der ASP-Bekämpfung mit Polen zu unterstützen – was so klingt, als habe Woidke bislang nichts getan. Tatsächlich hatte sich die Landesregierung lange darum bemüht, eine schweinefreie Zone entlang der Grenze zu etablieren – Polen war dazu nicht bereit.

In Brandenburg und Sachsen sind mittlerweile gut 2000 Fälle von Schweinepest bei Wildschweinen bestätigt. Mitte Juli griff die Seuche erstmals in Deutschland auf Hausschweine in Nutzbeständen über - und zwar in Brandenburg. Die Afrikanische Schweinepest ist eine Virusinfektion, die für Wild- und Hausschweine meist tödlich endet. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich.

Von Ulrich Wangemann