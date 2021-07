Potsdam

Für Menschen ist die Afrikanische Schweinepest nach Einschätzung von Experten ungefährlich. Schweinehalter aber fürchten um ihre Existenz. Brandenburgs Verbraucherschutzministerium schätzt die Folgen als dramatisch ein. Hier in Überblick, was zu erwarten ist.

Was passiert mit den infizierten Tieren?

Sie sollen vermutlich am Samstag getötet werden, wie Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitagvormittag in Potsdam sagte. In Neiße-Malxetal (Spree-Neiße) in der Lausitz sind 200 Tiere Sauen und Ferkel eines Bio-Betriebs betroffen. In Kienitz, einem Ortsteil von Letschin (Märkisch-Oderland) sind zwei Tiere eines Kleinsthalters betroffen. Die direkten Verluste begleicht die Tierseuchenkasse. Einen dritten Verdachtsfall gibt es laut Nonnemacher in Nähe des Kienitzer Betriebs. Ein Zusammenhang werde geprüft. Noch hat das Landeslabor den Fund nicht klar bestätigt.

Gibt es landesweit neue Auflagen für Halter?

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei Hausschweinen in Deutschland werden Sperrbezirke um die betroffenen Betriebe eingerichtet. „Es werden jetzt aufgrund dieser beiden landwirtschaftlichen Schweinhaltungsbetriebe wieder neue Schutzzonen ausgewiesen“, sagte die Verbraucherschutzministerin. Um den Biohof südöstlich von Cottbus und um den Kleinstbetrieb nördlich von Frankfurt (Oder) werde eine Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern. Kein Tier darf den Hof verlassen. Eine Stallpflicht ist laut Nonnemacher aber nicht für das ganze Land vorgesehen. Stallpflicht wäre insbesondere für nicht-konventionelle Betriebe, die Schweine zum Beispiel auf alten Obstplantagen halten, kaum umzusetzen.

Weiß man, wie die Infektion auf die Höfe kam?

Die Ursache für den Ausbruch ist unklar. „Wir klären jetzt, auf welchem Weg der Eintrag erfolgt ist“, sagte Ministerin Nonnemacher. Sie hat die Unterstützung von Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts angefordert. „Die ganze Zeit sind wir ja davon ausgegangen, (...) dass von migrierenden befallenen Wildschweinen auszugehen ist, die die Oder und die Neiße passiert haben.“ Das hätten Genomanalysen aus Westpolen und Brandenburg nahegelegt. Möglich sei auch eine Einschleppung über kontaminiertes Material.

Macht die Eskalation der Seuche das Fleisch unverkäuflich?

Von „großen Existenzsorgen der Halter“ spricht Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Nonnemacher. Ihre Staatssekretärin Silvia Bender befürchtet, dass „der Preis nach unten geht“ und Käufer sich überlegen würden, ob sie überhaupt noch Brandenburger Schweine abnehmen sollten. Drittmärkte könnten die Einfuhr einstellen, Nachbarn würden nervös. Dabei habe der Kilopreis für Schweinefleisch sich seit seinem Tief am Jahresbeginn von 1,20 Euro wieder bis auf einen Wert von 1,50 Euro berappelt. Die Möglichkeiten des Landes, den Betrieben zu helfen, seien begrenzt, sagt Bender.

Laut Ministerium können zusätzliche Transportkosten gefördert werden und Testungen. Alles andere sei wegen europäischer Regelungen für den Agrarmarkt schwer vom Land aus zu beeinflussen. Bender forderte von der Bundesregierung, sich mehr für betroffene Schweinehalter einzusetzen. So bräuchten Betriebe finanzielle Hilfe, falls sie zeitweise aus der Schweinehaltung aussteigen sollten. Bender kritisiert: „Die Bundesministerin hat zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten zurückgewiesen, als nicht nötig befunden.“

Die Landesregierung wollte einen zweiten Schutzzaun entlang der Landesgrenze errichten. Lohnt sich das jetzt noch?

Nach derzeitigem Stand will das Verbraucherschutzministerium an dem Bau einer zweiten Sicherungsbarriere westlich des bestehenden, im Juli komplett geschlossenen Zauns westlich von Oder und Neiße festhalten. Wie es derzeit aussehe, werde man „die Pläne weiter verfolgen“ und Material bestellen, sagte Ministerin Nonnemacher. Allerdings wolle sie der Neubewertung der Experten in ihrem Ressort nicht vorgreifen.

Der Jagdverband kritisiert, dass die Zäune jeweils früher hätten gebaut werden können – und fordert den Rücktritt der Ministerin. Zwischen den beiden Zäunen, die 500 bis 1000 Meter voneinander entfernt verlaufen sollen, soll eine sogenannte „weiße Zone“ eingerichtet werden. Darin würden alle Wildschweine erlegt. Eine solche Zone wollte Brandenburg eigentlich in Zusammenarbeit mit Polen errichten. Doch laut Ministerin Nonnemacher hatte Polen kein Interesse daran – im Nachbarland sind Nutztierbestände schon länger befallen.

Ist Brandenburg finanziell gerüstet für den Kampf gegen die Seuche?

Das Jahresbudget für den Kampf gegen die Pest beträgt derzeit gut 32 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre führe sie „sehr intensive Gespräche mit dem Finanzministerium“, sagte Verbraucherschutzministerin Nonnemacher. Die Ministerin fordert zusätzlich mehr Unterstützung für das Land von Bundesebene ein. „Wir sind der Vorposten für Westeuropa!“ In Brandenburg sind bislang mehr als 1200 positive Fälle von ASP entdeckt worden.

Von Ulrich Wangemann und Oliver von Riegen