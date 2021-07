Lindenberg

Bei Hans-Christian Daniels, Chef einer Schweinezuchtanlage mit 1300 Sauen, klingelt auf dem Weg zwischen Ferkelstall und Güllebecken an diesem Montagvormittag ständig das Handy. Der gute alte Standard-Klingelton von Apple, diese weltberühmte Komposition für Bambusrohr-Xylophon, zeigt mit seinem Daueralarm an, dass etwas aus den Fugen geraten ist: in Lindenberg bei Beeskow (Oder-Spree), in Ostbrandenburg, in ganz Deutschland. Manchmal lässt Daniels das Telefon in der Tasche seiner Shorts stecken, manchmal geht er ran und man hört Satzfetzen wie: „…, damit die Anlage im Winter frostfrei bleibt.“

Der 62-Jährige hat einiges zu regeln, seit die Afrikanische Schweinepest (ASP) am vergangenen Donnerstag erstmals in Hausschweinebeständen in Brandenburg, und damit erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde. Hans-Christian Daniels bereitet die Stilllegung seines Betriebs vor. Die Anlage mit ihren 15.000 Quadratmetern überdachter Stallungen ist kein Einzelfall. Von einer „traurigen Entwicklung“ spricht der Vorsitzende des Bauernverbands Brandenburg, Henrik Wendorff. „Wir haben den geringsten Schweinebestand seit 30 Jahren.“

Behördlich angeordnetes Besamungsverbot

Schweine aus ASP-Gebieten verkaufen sich nur noch schlecht weltweit. Außerdem gilt seit dem 9. Juli ein Besamungsverbot in Gegenden, in denen die Schweinepest wütet – so wie in der Nähe von Beeskow. Da die Zucht von Ferkeln das Hauptgeschäft des Unternehmens ist, trifft ein Vermehrungsverbot den Betrieb schwer.

Zuletzt zogen die Lindenberger 40.000 Ferkel im Jahr heran. 200 Portionen Ebersperma verbrauchte der Betrieb pro Woche. Die Ferkel kamen im Betrieb zur Welt und wurden dann mit einem Gewicht von jeweils 30 Kilogramm an Mäster in Schleswig-Holstein verkauft. Dieses Geschäft kommt jetzt zum Erliegen. Wie viel von dem Schaden am Ende die Versicherung begleicht, das ist noch unklar. Daniels hat schon viele Krisen erlebt, denn seit 1986 ist er Unternehmer in einer Branche, die den Begriff des „Schweinezyklus“ geprägt hat. „Dass wir aber alle Ställe leer machen, den gesamten Bestand verkaufen, das habe ich in meinem Berufsleben noch nie erlebt“, sagt der Landwirt.“

Die Inhaber haften mit ihrem privaten Eigentum

Was soll er auch tun? In einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) haften die Chefs mit ihrem Privateigentum. Im Fall hoher Verluste wüssten Gläubiger, an wen sie sich wenden müssten: „Dann würden sie an mein Wohnhaus ran oder ans Eigentum meines Vaters gehen“, sagt Daniels. Deshalb macht er jetzt einen Schnitt.

Die zehn Mitarbeiter der „Schweinezucht Lindenberg GbR“ werden in den kommenden Monaten kaum noch Arbeit haben. „Ich würde die Leute gern so lang wie möglich auf Kurzarbeit setzen“, sagt der Geschäftsführer. „Doch das entspricht nur 60 Prozent ihres Gehalts, das halten die nicht lange durch.“ Hans-Christian Daniels befürchtet, „dass der ein oder andere sich etwas Neues sucht – mangels Perspektive“. Denn die Schweinepest werde wohl nicht so schnell verschwinden.

Der Betrieb gehört irgendwie zur Familie

1996 kaufte die Familie – damals war Hans-Christian Daniels Vater Geschäftsführer – das ehemalige Volkseigene Gut Lindenberg (VEG). Auch privat ist Daniels eng mit dem Unternehmen verwachsen. Seine zweite Frau, eine Tierwirtin, lernte er in der Firma kennen. Mehrere Mitarbeiter sind seit 35 Jahren im Betrieb.

Der Zuchtkomplex ist eine sogenannte Typenanalge, von denen es mehr als 50 in Ostdeutschland gab und zu großen Teilen immer noch gibt. Meist stehen sie aus Geruchsgründen von Orten und Straßen abgerückt im Wald oder auf weiten Feldern. Die langen Ställe mit ihren Wellbeton-Dächern und kaminartigen Abluftrohren sind nicht gerade Orte, die Freunde des ökologischen Landbaus begeistern. Alles sieht noch ziemlich nach DDR aus – bis hin zu den Spitzenvorhängen im Verwaltungsgebäude. Doch in diesen Betrieben wird ein erheblicher Teil des märkischen Fleischs produziert.

Millionen-Investitionen

Erst 2013 hatte die Familie eine Million Euro in die Renovierung der Ställe gesteckt, kürzlich errichtete sie für 600.000 Euro neue Güllebehälter. Weitere Investitionen sind absehbar, denn der Bund hat per Gesetz größere Stallungen für Muttersauen und Ferkel angeordnet. „400.000 Euro Liquidität braucht man, um eine Krise zu überstehen“, hat Daniels aus den vergangenen Jahrzehnten gelernt. Die ASP aber ist unberechenbar. Die Rücklagen des Unternehmens könnten schnell weggefrühstückt sein. Deshalb zieht Landwirt Daniels die Notbremse. Daniels hat einen Fachanwalt aus Potsdam eingeschaltet, der prüfen soll, ob die Schweinepest nicht doch generell Entschädigungszahlungen rechtfertigt. Denn bisher, so sagt der Landwirt, seien die Schweinebauern leer ausgegangen.

Daniels hat sich am vergangenen Freitag stellvertretend für seinen Berufsstand an die Öffentlichkeit gewandt - als Sprecher der Interessengemeinschaft der Schweinehalter (IGS) in Brandenburg. Die vom Ruin bedrohten Bauern gehen hart mit der Politik ins Gericht. „Ganz Europa beobachtet, wie Brandenburg und Sachsen dilettieren“, sagt Daniels. „Die europäischen Staaten befürchten ein weiteres Versagen der deutschen Behörden und eine weitere Ausbreitung der Seuche.“ Brandenburg verwalte die Seuche nur, anstatt sie zu bekämpfen. Schutzzäune seien viel zu spät errichtet worden und teils lückenhaft.

Der Landwirt will nicht mehr diplomatisch sein

Beim Betriebsrundgang klingt Daniels noch wütender: „Sie haben versagt, Köppe müssen rollen“, sagt der studierte Agrarwissenschaftler, der aus Kiel stammt, im sachlichen Tonfall der Küstenbewohner. Diplomatie könne er sich nach dem Stand der Dinge gerade nicht mehr leisten.

Daniels steht wenige Jahre vor der Rente. Sein Sohn ist 33 und führt einen weiteren Betrieb in Familienbesitz - in Wollin (Potsdam-Mittelmark). Für ihn und die Enkel wünscht sich der Schweinezüchter eine Zukunft. Einen weiteren Hof hat die Familie im Kreis Dahme-Spreewald – auch dort rückt die Schweinepest-Zone immer näher.

Die Ränder der Autobahnen 10, 11 und 13 müssten lückenlos gegen Wildschweine abgeriegelt werden, fordern die Schweinehalter. Das würde heißen: Weidegitter („Cattle Grids“) an allen Autobahnaus- oder -zufahrten. „Autobahnen sind heute schon weitgehend mit Zäunen geschützt – hier gibt es eine große Chance“, sagt Daniels.

Hobby-Schweinehaltung und Freilufthaltung stellten außerdem in Seuchenzeiten ein unkalkulierbares Risiko dar und müssten bis zum Abklingen der Seuche verboten werden, fordern Daniels und seine Mitstreiter. Tatsächlich waren zwei von drei positiven ASP-Proben in den Beständen von Kleinsthaltern mit zwei beziehungsweise vier Tieren genommen worden. Der dritte von der Schweinepest heimgesuchte Betrieb ist ein Bio-Hof – seine 200 Tiere wurden am Wochenende getötet.

Konventionelle Betriebe wie seiner, sagt Daniels, hätten den entscheidenden Vorteil besseren Schutzes vor Infektionen. „Da sind Dächer drauf, das Personal muss durch Schleusen“, sagt der Landwirt. Jede Stullendose werde mit UV bestrahlt, jeder Mitarbeiter müsse vorm Betreten der Ställe duschen, sich komplett neu einkleiden. Zu den Tieren komme das Personal nur in weißen Overalls. Der Betrieb stelle sogar die Unterhosen.

Von Ulrich Wangemann