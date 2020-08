Reichenberg

Die Regenbogenfahne weht vor dem ehemaligen Kulturhaus der DDR-Agrargenossenschaft LPG in Reichenberg ( Märkisch-Oderland). „Zum Schweizer“ steht nicht zu übersehen in großen Buchstaben über der Terrasse der wiederbelebten Gaststätte. Auf der Speisekarte finden Gäste Käsefondue und Bündner Gerstensuppe, typisch für das Land der Eidgenossen. Gleich nebenan im große Saal empfängt den Besucher ein intensiver Parfümduft: In großen Vitrinen stehen unzählige Fläschchen und Flacons aus Glas, bemaltem Porzellan, Metall oder Holz, die Geschichte erzählen.

Sammler Claudio Besenzoni hat sich auf 150 Quadratmetern den Traum vom eigenen Parfümmuseum erfüllt. Fast 16.000 Exponate hat der 42-Jährige zusammengetragen, darunter auch riesige Dekobehälter, die gleich mehrere Liter fassen sowie eine Rarität von 1810: Drei gläserne Flakons in einer edlen, verschließbaren Holzkiste mit Messing-Intarsien. Gemeinsam mit seinem Lebenspartner, dem Gastronomen Francis Kessler, hat sich der einstige Lebensmittelhändler aus der Nähe von Basel in der Brandenburger Provinz mitten im Naturpark Märkische Schweiz niedergelassen.

Anzeige

Eigentliches Ziel war das Schloss Bad Freienwalde

„Als ich Francis vor Jahren kennen lernte, hat er schon vom Auswandern gesprochen“, erinnert sich Besenzoni. Ein Freund, den sie mehrfach in Waldsieversdorf ( Märkisch-Oderland) besucht hatten, machte ihnen Brandenburg schmackhaft. Dass die beiden Schweizer letztlich in Reichenberg landeten, war jedoch Zufall, betont er. Ursprünglich hatten sich Kessler und Besenzoni, die in der Heimat sämtlichen Besitz verkauften, für das Schloss Bad Freienwalde ( Märkisch-Oderland) beworben, für das die Kreisverwaltung einen neuen Nutzer suchte. „Das schon 20 Jahre leer stehende Kulturhaus in Reichenberg wollten wir durch Vermittlung unseres Freundes nur als Zwischenlager nutzen und kauften es vor drei Jahren“, erzählt der Parfümliebhaber.

Weitere MAZ+ Artikel

Zur Galerie Brandenburgs erstes Parfümmuseum empfängt seit Anfang Juli in Reichenberg (Märkisch-Oderland) Besucher. Gegründet wurde es von dem Schweizer Claudio Besenzoni, der gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Francis Kessler aus seinem Heimatland in die Märkische Schweiz umgezogen ist.

Doch die Schloss-Pläne zerschlugen sich. Die Ausschreibung sei gescheitert, es habe keine geeigneten Bewerber gegeben, teilte der Landkreis im Frühjahr 2020 mit. Die beiden Neu-Brandenburger blieben in Reichenberg, investierten bisher rund 500.000 Euro, richteten sich bereits Anfang diesen Jahres auch eine Wohnung in einem Teil des Saales ein, eröffneten – Corona-bedingt verzögert – Anfang Juli Restaurant und Museum, beides seitdem gut besucht. „Beides ist ein Selbstläufer, wir brauchten keine Werbung machen, es spricht sich herum“, resümiert Besenzoni. Der Ort liegt an der Verbindungsstraße zwischen Strausberg und Neuhardenberg ( Märkisch-Oderland), viele Ausflügler kommen vorbei. Auch die knapp 300 Reichenberger freuen sich über die neue Touristenattraktion im Ort. „Die beiden sind ein Glücksfall. Durch ihr Engagement ist auch ein langjähriger Schandfleck verschwunden“, sagt Ortsvorsteher Horst Schulz.

Museum ist immer sonntags geöffnet

Besenzoni ist glücklich, seine im Alter von 15 Jahren begründete Sammlung endlich öffentlich zeigen zu können. „Ich fühle mich tatsächlich schon wie zu Hause, als lebten wir schon lange hier“, bekennt der 42-Jährige. Geöffnet hat das erste Brandenburger Parfüm-Museum immer sonntags zwischen 13 und 17 Uhr. In der Woche können Führungen gebucht werden. Dann spricht der Schweizer ausführlich über Geschichte, Marken-Biografien und Parfüm-Herstellung. Die Resonanz sei riesig, selbst Reisebusunternehmen hätten sich schon gemeldet, erzählt er. „Ich finde es großartig, wenn sich Menschen ihre Träume erfüllen und andere daran teilhaben lassen“, freut sich Stefan Neumann, Bürgermeister der Gemeinde Märkische Höhe, zu der Reichenberg gehört.

Die Kombination aus Schweizer Restaurant und Parfüm-Museum sei einzigartig und mache die Region jetzt berühmt, hofft er. Der Tourismusverband Seenland Oder-Spree hat das neue touristische Highlight in der Märkischen Schweiz schon auf seiner Internetseite als Ausflugsziel präsent. „Normalerweise steht Brandenburgs beliebteste Urlaubsregion für Wald- und Seenluft. Nun wertet Parfümduft das Ganze noch auf“, begründetet Geschäftsführerin Ellen Russig. Besonzoni hat großen Spaß an Museum und Besuchern, vor allem „weil die Leute so etwas in der märkischen Provinz nicht erwarten“, schmunzelt er.

Exponate von 175 verschiedenen Marken

Unternehmen wie Dior oder Chanel hätten zwar eigene Fabrikmuseen, eine umfassende Schau zur Parfümgeschichte mit Exponaten von 175 verschiedenen Marken gebe es nur in Reichenberg, behauptet er. Als Besonzoni vor 27 Jahren mit dem Sammeln begonnen hatte, fragte er vor allem in Parfümerien, Drogerien und Apotheken nach Testfläschchen, regelmäßig ist er zudem auf Trödelmärkten und Internetportalen auf der Suche nach neuen Sammlerstücken. Fast täglich kommen Päckchen bei ihm an. „Inzwischen schicken mir Leute, die mein Museum schon besucht haben, weitere Parfüm-Exponate. Eine Sonderausstellung plant er zu Marken-Plagiaten und nachgemachten Billigparfümen.

Von Jeanette Bederke