Potsdam

Auch in diesem Jahr war es bisher zu trocken. Wenn sich am Freitag und Samstag die Pilzsachverständigen des Landes in Krausnick ( Dahme-Spreewald) treffen, stehen auch Exkursionen auf dem Programm. Was man trotz der Trockenheit finden kann, erklärt der Pilzexperte Wolfgang Bivour.

Vergangenes Jahr war äußerst...