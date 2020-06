Schwere Fälle von Kindesmissbrauch: Bisher drei Opfer bekannt

Münster/Finowfurt

Nachdem es am Freitag in Brandenburg, Niedersachsen und Hessen mehrere Festnahmen wegen Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gab, informierten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Samstagmittag über die genaueren Hintergründe.

Seit knapp drei Wochen ermitteln die Behörden in Münster in mehreren Fällen von schwerem Kindesmissbrauchs. „Selbst die erfahrensten Beamten sind an Grenzen des Erträglichen geraten“, sagte Rainer Furth, Polizeipräsident von Münster in der Pressekonferenz. Bisher wurden sieben Tatverdächtige – darunter eine Frau festgenommen. Gegen zwei weitere wird ermittelt. Auch drei Opfer konnten bisher identifiziert werden.

Bei dem vermutlich Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 27-Jähriger aus Münster, dessen 45 Jahre alte Mutter sowie fünf weitere Männer aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Brandenburg. In zahlreichen Fällen von sexuellem Missbrauch wurden Video- und Bildmaterial angefertigt, die über das Darknet zur Verfügung gestellt wurden.

Mann aus Finowfurt soll Zehnjährigen mit misshandelt haben

Die Ermittler haben mehrere Festplatten und „100 Terrabytes von „abscheulichem Dreck“ ausgewertet, so der Polizeipräsident. Dabei fanden die Ermittler unter anderem Beweise für eine abscheuliche Tat, die sich im April in einer Münsteraner Gartenlaube zugetragen hat. Dabei wurden ein fünfjähriger und ein zehnjähriger Junge von vier Männern über Stunden missbraucht. Unter den Tatverdächtigen befand sich auch der 42 Jahre alte Mann, der am Freitag in Finowfurt im Landkreis Barnim festgenommen wurde.

Bei einem der Opfer handelt es sich um den Sohn der Lebensgefährtin des 27 Jahre alten Hauptverdächtigen. Die Mutter des Verdächtigen wurde ebenfalls festgenommen, da diese im Wissen um das Vorhaben, den Schlüssel für ihre Gartenlaube zur Verfügung gestellt haben.

Erste Festnahme am 14. Mai

In kurzer Zeit haben die Ermittler das gefundene Datenmaterial ausgewertet. Es wurden Daten entschlüsselt, Taten festgestellt und aufgeklärt, Beschuldigte ermittelt und Opfer identifiziert, so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Nach dieser akribischen Ermittlungsarbeit sei es möglich gewesen in kurzer Zeit Haftbefehle erwirken können. Die erste Festnahme erfolgte am 14. Mai. Weitere Tatverdächtige wurden in den darauffolgenden Tagen festgenommen, die letzten erfolgten an diesem Freitag.

Da es sich bei mehreren Tatverdächtigen um sehr IT-affine Personen, die Daten in hohem Maß verschlüsselt hatten, sei ein schneller Zugriff nötig gewesen. Ein Knopfdruck hätte die Vernichtung von zahlreichem Beweismaterial bedeuten können. Aus diesem Grund seien Einsatzkräfte aus Münster am Freitag unter anderem mit einem Hubschrauber nach Brandenburg ausgerückt, um „schlagartig vorgehen zu können“, so Ermittlungsleiter Joachim Poll.

Von MAZonline/dpa