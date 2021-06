Wollin

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 nahe der Anschlussstelle Wollin ist am Samstagmorgen gegen acht Uhr ein LKW-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann übersah das Ende eines Rückstaus, der sich als Folge eines früheren Unfalls gebildet hatte, und fuhr ungebremst auf einen vor ihm stehenden LKW auf. Das Führerhaus wurde abgerissen und eingedrückt. Die Feuerwehr hatte erst Schwierigkeiten, den eingequetschten Fahrer in der Fahrerkabine zu orten und musste ihn mit einer hydraulischen Schere und einem Spreizer befreien. Anschließend wurde der Mann mit einem Hubschrauber in ein Magdeburger Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter hat die Einsatzstelle dokumentiert und klärt derzeit den Unfallhergang.

Ursache für den Rückstau war ein vorheriger Unfall

Die Ursache für den Rückstau auf der A2, in den der LKW-Fahrer hineinfuhr, war ein Unfall, der sich in den frühen Morgenstunden des Samstags ereignete. Ein Transporter mit neun Insassen fuhr auf einen LKW auf. Alle neun Personen wurden verletzt. Die Polizei leitete deshalb den Verkehr von der Autobahn an der Anschlussstelle Wollin ab. Obwohl die Unfall- und Staustelle nach Angaben der Polizei von der Autobahnpolizei Wichendorf und der Straßenmeisterei ordnungsgemäß markiert und abgesichert wurde, kam es zu dem Folgeunfall am Ende des Rückstaus.

Da deshalb die komplette A2 in Richtung Berlin gesperrt werden musste, entstand ein weiterer, massiver Rückstau. Mittlerweile ist von der Polizei eine Fahrspur geöffnet worden. Am Vormittag ist der Abschleppdienst mit Bergungsfahrzeugen und einem Kran an der Einsatzstelle, um die verunglückten LKW zu bergen. „Wir versuchen, so schnell wie möglich die Unfallstelle freizuräumen, weil die Gefahr eines weiteren Unfalls besteht“, sagt Abschleppdienst-Chef Paul Brameier. Jedoch sei noch bis in den frühen Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Von MAZonline, Nonstop News