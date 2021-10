Berlin

Mehrere Menschen sind bei einem Autounfall in Spandau schwer verletzt worden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren zwei Autos in den Unfall verwickelt, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hat eine 24-Jährige gegen 23.20 Uhr mit ihrem Kleinwagen beim Abbiegen an der Kreuzung Altonaer Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-Jährigen nicht beachtet. Auf der Mitte der Kreuzung stießen die Autos zusammen, neben der 24-Jährigen wurden auch weitere Insassen ihres Wagens, vier Männer im Alter von 23, 30, 51 und 52 Jahren schwer verletzt. Alle vier mussten von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden.

Journalist erstattet Anzeige gegen Familienmitglied der 24-Jährigen

Auch der 18-Jährige Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt.

Drei Insassen wurden dabei eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie mit hydraulischem Werkzeug befreien. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, vier weitere leicht. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme sammelten sich laut Polizei mehrere Schaulustige, darunter auch Familienmitglieder der 24-Jährigen sowie Journalistinnen und Journalisten am Unfallort. Zwischen einem der genannten Familienmitglieder und einem Journalisten kam es zu einem Streit, wobei der 27-jährige Pressefotograf von dem 24-Jährigen zunächst beleidigt, später noch angespuckt worden sein soll. Der 27-Jährige erstattete Strafanzeige. Einsatzkräfte stellten die Identität des 24-Jährigen fest. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme blieb der Kreuzungsbereich bis gegen 5.30 Uhr gesperrt.

Von RND/dpa