Potsdam

Ein solches Mammutprogramm hat sich die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig ( SPD) zu Beginn ihrer Präsidentschaft in der Kultusministerkonferenz (KMK) nicht vorgestellt. „Als wir das Jahr begonnen haben, dachten wir, dass die Angleichung von Schulabschlüssen oder die wissenschaftliche Beratung unsere Hauptherausforderung sein würden“, sagt Hubig im Rückblick auf 2020. „Aber das hat sich dann ab dem 12. März schlagartig verändert.“ Bis dahin kaum vorstellbar, wurden in der ersten Welle der Corona-Pandemie alle Schulen geschlossen und die KMK ging in den Krisenmodus.

„Sonst haben wir uns dreimal im Jahr getroffen. Jetzt lässt sich kaum zählen, wie oft wir in Telefon- und Videoschalten beraten haben“, sagt Hubig im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Eine solch enge Zusammenarbeit habe sie in der KMK während ihrer fast fünfjährigen Amtszeit als Ministerin nie erlebt. „Wir haben die ganze Zeit über sehr konstruktiv miteinander gearbeitet, weil wir immer gute und tragfähige Entscheidungen treffen wollten, die möglichst viel Einheitlichkeit im Bundesgebiet ermöglichen.“

Anzeige

Lob für Hubig

Gemeinsames Minimalziel der Länderminister sei immer der Konsens gewesen. „Wir wollten ganz deutlich zeigen, dass der Bildungsföderalismus, der ja oft sehr kritisiert wird, auch funktioniert und dass wir gemeinsam richtige Entscheidungen treffen können.“ Daher habe sie die KMK in diesem Jahr auch nicht als 16 Einzelkämpfer empfunden - „wir waren bei allen Unterschieden des Infektionsgeschehens in den Ländern immer ein Team“.

Dafür gibt es Anerkennung vom hessischen CDU-Kollegen Alexander Lorz: „KMK-Präsidentin Stefanie Hubig hat die Länder ganz exzellent durch das vermutlich anspruchsvollste Jahr seit Gründung der Kultusministerkonferenz gelotst.“ Ihre ruhige und sachliche Art, die unzähligen Telefon- und Videoschalten zu moderieren, habe maßgeblich dazu beigetragen, dass die Länder in großer Einigkeit aufgetreten seien.

So sehr die KMK-Präsidentschaft auch von Corona dominiert worden sei - habe die Runde doch auch „alles abgearbeitet, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben“, sagt Hubig. Sie nennt eine Empfehlung zur Europabildung, die besonders auch die berufliche Bildung in den Blick nimmt, ebenso wie eine im Oktober beschlossene Vereinbarung der Länder für mehr Vergleichbarkeit, mehr Transparenz und mehr Qualität im Bildungswesen. Das lange umstrittenen Projekt eines Bildungsrats, jetzt Ständige Wissenschaftliche Kommission genannt, kann voraussichtlich 2022 an den Start gehen.

Britta Ernst übernimmt den Staffelstab

Noch genug zu tun gibt es jetzt für die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD), die 2021 den Staffelstab der KMK-Präsidentschaft übernimmt. Sie will die Digitalisierung des Unterrichts in den Mittelpunkt stellen. „Der Unterricht muss auch mit Einsatz digitaler Mittel gut sein, damit die Kinder etwas lernen“, sagt sie der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen systematisch erforschen, welche Unterrichtsmethoden geeignet sind, um Schülerinnen und Schüler gut zum Lernen zu bringen, auch auf unterschiedlichem Niveau.“ Ihre Sorge gelte insbesondere dem Kernfach Mathematik, erklärt die Ministerin. „Da stagnieren wir nach den Studien bei einem nicht so guten Wert.“

Für ihren Vorsitz in der KMK hat Ernst das Motto gewählt: „Lehren und Lernen und guter Unterricht in den Zeiten der digitalen Transformation“. Wegen der Corona-Pandemie habe es zeitweise weniger Anträge zur technischen Ausstattung der Schulen aus dem Digitalpakt des Bundes gegeben, räumt die Ministerin ein. Inzwischen gebe es eine große Aufholjagd. „Aber die Technik muss ja auch mit guten Inhalten gefüllt werden.“ Daher rücke nun die Qualität des Unterrichts in den Fokus.

Corona-Pandemie überschattet alles

Zunächst aber steht weiter das Krisen-Management in der Corona-Pandemie an erster Stelle. „In der KMK sind alle dafür, dass die Schulen möglichst lange offen gehalten werden können“, erklärt Ernst. Dazu sei aber eine Gesamtabwägung notwendig. Denn auch die Schulen müssten einen Beitrag zur Reduzierung der Kontakte leisten.

„Aber wir ringen um bestimmte Gruppen: Wir schauen sehr stark auf die Abschlussjahrgänge“, betont Ernst. „Das haben wir auch im Frühjahr gemacht, als wir diese als erste wieder in die Schulen geholt haben.“ So hätten die Schüler ihr Abitur, Mittlere Abschlüsse und berufliche Abschlüsse erfolgreich absolvieren können. „Wir wollen erreichen, dass die Schüler auch im nächsten Jahr keine großen Nachteile durch die Pandemie haben und erfolgreich ihre Abschlüsse machen können.“

Von Klaus Peters und Peter Zschunke