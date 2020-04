Nach dem antisemitischen Anschlag in Halle haben sich am Donnerstag (10.10.19) Politiker und Einwohner zu einer Mahnwache vor der Synagoge in Halle versammelt, unter anderem Gruenen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Goering-Eckardt, der sachsen-anhaltische SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby und die Linken-Politikerin Petra Sitte. Zahlreiche Menschen legten Blumen am Anschlagsort nieder und entzuendeten Kerzen. In Halle waren am Mittwoch waehrend eines Gottesdienstes zum juedischen Feiertag Jom Kippur in der Naehe einer Synagoge zwei Menschen erschossen worden. Am fruehen Nachmittag wurde ein Verdaechtiger festgenommen. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist von einem antisemitischen Motiv und einem rechtsextremistischen Hintergrund auszugehen. (Siehe epd-Meldung vom 10.10.19) Quelle: epd-bild/Georg Wittmann