Potsdam

Werden die Brandenburger Schwimmbäder ihre Wassertemperatur senken? Zu Beginn der Woche hatten die Berliner Bäderbetriebe angekündigt, die Temperatur in ihren Hallenbädern um 1 Grad und in den Außenbecken um 2 Grad zu verringern. Hierdurch soll Energie eingespart und die Abhängigkeit von russischen Energieimporten gesenkt und den steigenden Kosten begegnet werden.

Sowohl private, als auch kommunale Betreiber in Brandenburg wollen diesem Vorbild nicht folgen. Die Potsdamer Stadtwerke, die zwei Hallenbäder betreiben, befürchten durch einen solchen Schritt erheblichen wirtschaftlichen Schaden. „Erfahrungsgemäß führt eine Senkung der Beckenwassertemperaturen generell zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen, weil sich sowohl Seniorinnen und Senioren als auch Kinder in einem kalten Becken nicht mehr wohlfühlen“, so Pressesprecher Stefan Klotz.

Steintherme Bad Belzig: „Wir haben langfristige Energieverträge“

Auch die privat betriebenen Badeanstalten im Land plant aktuell nicht, die Wassertemperatur zu senken. Ina Fink, Geschäftsführerin der Steintherme in Bad Belzig: „Wir haben langfristige Energieverträge. Deshalb sind unsere Kosten fürs Erste kalkulierbar.“ Allenfalls im Außenbecken könne man im Sommer etwas kühleres Wasser in Erwägung ziehen. „Wenn es draußen warm ist und die Sonne scheint, kann das Wasser auch weniger als die üblichen 30 Grad haben.“

Heizkessel in der Stein-Therme in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Eine Therme sei ein energieintensiver Betrieb, so die Chefin des Solde-Bades. Auch die Saunen verbrauchen viel Strom. Dennoch sei gerade im Sole-Bereich warmes Wasser wichtig, so Fink: „Wir haben viele ältere Gäste, die unser Bad wegen der heilsamen Wirkung besuchen. Etwa bei Rheumapatienten ist die Wärme ein entscheidender Faktor. Hier müssen wir genau abwägen, was zumutbar ist.“

„Tropical Islands“ erhöht eher die Preise, als dass die Temperatur gesenkt wird

Auch im Tropical Island bei Briesen (Dahme-Spreewald) gibt es derzeit keine Pläne, die Wasser- oder Raumtemperatur zu verringern. Pressesprecher Matthias Möller sieht hiermit Markenkern des Freizeitparks in Gefahr: „Wir haben das tropische ja bereits in unserem Namen. Da erwarten unsere Besucher auch eine gewisse Temperatur. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Unser Wasser bleibt 28 Grad beziehungsweise und 30 Grad warm.“

Das Tropical Islands im Juli 2021. Den hohen Raum zu behizen kostet viel Energie. Quelle: Tropical Islands

Die ehemalige Zeppelin-Halle betreibt selbst zwei Blockheizkraftwerke, in denen aus Gas Strom und Wärme gewonnen wird. Auch hier hat der Betreiber bereits langfristige Gas-Verträge geschlossen: „Bis Februar sind die Preise fixiert. Falls sie danach drastisch steigen sollten, müssten wir eher über eine Erhöhung der Ticketpreise nachdenken, als die Temperatur zu senken“, so Matthias Möller. Lediglich eine staatliche Vorgabe würde das Tropical Island dazu bewegen, die Temperaturen von Luft und Wasser etwas zu senken: „Wenn es wirklich zu einem Energieembargo kommt, dann leisten wir natürlich auch unseren Teil.“