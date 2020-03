Barnim

Bei der Suche nach Munition aus dem Zweiten Weltkrieg ist ein Schwimmbagger im Wandlitzer See ( Barnim) umgekippt. Der Fahrer und ein Mitarbeiter konnten sich am Freitagmorgen durch einen Sprung ins Wasser retten, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie trugen Rettungswesten. Die beiden Männer wurden nicht verletzt, aber waren leicht unterkühlt und wurden vor Ort versorgt. Die Beamten gehen den Angaben nach von einem Arbeitsunfall aus. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz ermitteln nun den genauen Hergang.

Offenbar ein Fahrfehler

Wie die Märkische Oderzeitung berichtete, handelte es sich nach dem Fahrer des Baggers Godfried V. offenbar um einen Fahrfehler. "Es ist nichts explodiert. Es war ein Fahrfehler", so der Fahrer. "Ich habe selbst am Steuer gesessen und bin in die Fahrrinne gekommen. Da hat sich der Bagger in Sekundenschnelle um 180 Grad gedreht."

