Potsdam

Mit dem Gedanken, sich von der Fraktionsspitze im Landtag zurückzuziehen, soll sich Kathrin Dannenberg schon länger getragen haben. Die endgültige Entscheidung aber fällte die 54-jährige frühere Lehrerin aus Calau erst vor wenigen Tagen. Und löste damit intern hektische Bewegungen aus. Wer rückt an die Seite von Sebastian Walter? Personaldebatten bei den Linken können immer auch nervenaufreibend sein.

Bei der turnusmäßigen Wahl des neuen Fraktionsvorstands am Dienstag ging es dann doch ganz unspektakulär zu. Dannenberg trat nicht erneut an. Ihr Posten blieb unbesetzt, entschied die Fraktion, die sich damit nach nur gut 16 Monaten von ihrer ersten Doppelspitze im Landtag seit 1990 verabschiedete. Zunächst aber nur für ein Jahr, dann soll neu entschieden werden. Dazu musste sogar extra die Geschäftsordnung geändert werden.

Dannenberg gab offiziell die Gesundheit als Grund für ihre Entscheidung an. Sie habe „ein paar gesundheitliche Baustellen“, um die sie sich kümmern müsse, sagte sie, ohne näher darauf einzugehen. Die einstige Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl gilt als emotionale Politikerin, die immer im Höchsttempo unterwegs war und offenbar jetzt eine Pause braucht.

Sie stand schon in den Regierungsjahren der Linken an vorderer Stelle und musste 2019 den Gang in die Opposition gehen, der ihr sichtlich schwerfiel. Sie behält aber trotz des Verzichts ihr Mandat, bleibt für Bildungspolitik zuständig, auf die sie auch als Fraktionschefin den Fokus gelegt hatte. Das Verhältnis zu Sebastian Walter war für ihren Schritt nicht ausschlaggebend. Es gilt als intakt und harmonisch.

Noch mehr „Beinfreiheit“ für Walter

Die Personalie öffnet nun dem erst 30 Jahre alten Politiker Walter ungeahnte Chancen. Er steht allein an der Spitze der zweitgrößten Oppositionsfraktion im Landtag und muss sich die Auftritte nicht mehr teilen. Auch erhielt er von seiner Freiheit jetzt noch mehr „Beinfreiheit“: Er erhielt bei seiner Wahl zehn von zehn Stimmen und ist mit einem solchen Votum unangefochten die Nummer eins einer Linken-Fraktion, die im Landtag allerdings nur noch zehn Abgeordnete hat – so wenig wie noch nie seit 1990.

Dass nun ein Mann allein die Fraktion führt, war nicht unumstritten, schließlich ist Parität bei den Linken Programm. Ob in einem Jahr – solange gilt die Regelung – eine Frau an seine Seite rückt, ist denkbar. Als Kompromiss zum Austarieren des Gleichgewichts wurde ein zusätzlicher Stellvertreterposten für eine Frau geschaffen, den die Havelländerin Andrea Johlige übernimmt. Sie erhielt ausreichende sieben von zehn Stimmen. Damit wirkten alle Seiten zufrieden. Verwiesen wurde auch darauf, dass immerhin zwei Frauen die Landespartei führen. Im Amt bestätigt wurde als weitere Stellvertreterin Marlen Block aus Potsdam (9 von 10 Stimmen).

Orientierung an Vorgänger Ralf Christoffers

Aber was fängt Sebastian Walter nun mit seiner neuen Macht bei den Linken an? Er stehe für einen „kooperierenden Führungsstil“, beteuert der einstige Gewerkschaftsfunktionär beim DGB, der vor gut zwei Jahren seinen Job für die Politik aufgab und dann Spitzenkandidat für die Landtagswahl wurde. Er sei aber auch ein Fan der Doppelspitze, nur unter den jetzigen Bedingungen sei das die beste Lösung, sagt Walter.

Vor der neuen Arbeit habe er Respekt, wie er sagt, schließlich müsse er nun die gesamte Palette der Politik im Landtag bearbeiten und könne sich nicht mehr mit seiner Co-Vorsitzenden die Themen aufteilen. Er scheint sich dabei auch an Vorgänger Ralf Christoffers zu orientieren, der nicht nur wie er aus dem Barnim stammt, sondern auch ein besonderes Faible für die Wirtschaftspolitik hat. Das ist auch Walters Steckenpferd im Landtag, und oft ist er im zuständigen Fachausschuss Gegenspieler von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD), der Vor-Vorgänger von Christoffers, wenn es um Corona-Hilfen für Unternehmen oder die Tesla-Ansiedlung geht.

Es fehlen der Linken im Land die profilierten Köpfe

Die Linke sucht auch eineinhalb Jahre nach der verheerenden Wahlniederlage (von 18,6 Prozent 2014 auf 10,7 Prozent) und dem Verlust der Regierungsbeteiligung noch nach ihrer Rolle. Sie verharrt in Umfragen im Land bei 10-12 Prozent und kann an frühere Erfolge bislang nicht anknüpfen. Ihr fehlen die unverwechselbaren Themen. Und der Partei von Lothar Bisky, Heinz Vietze und Helmuth Markov fehlen die profilierten Köpfe. In den vergangenen Jahren ist Personal kaum nachgerückt – Walter ist da schon eine Ausnahme. Die beiden Landeschefinnen, die nicht im Landtag sitzen, werden kaum öffentlich wahrgenommen. Den früheren Finanzminister Christian Görke, der im Landtag jetzt Infrastruktur macht, zieht es in den Bundestag. Im Landtag fehlen auch die Gestaltungsmöglichkeiten. Die Fraktion ist zu klein und kann nicht einmal einen Untersuchungsausschuss beantragen.

Die Hoffnungen der Linken liegen momentan auf Walter, auf den auch in Zukunft vieles zulaufen soll: in der Nach-Pandemie-Zeit und dann mit Blick auf die nächste Wahl 2024. An Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht, was er auch gern zeigt. Wie bei seinen Reden im Landtag, die er nicht immer, aber oft pointiert und im richtigen Ton vorträgt. Er kann sich damit sehen lassen und fällt auf. Zufrieden ist Walter aber erst, wenn er vorn am Rednerpult Zwischenrufe hört, die für ihn von hinten kommen. „Dann weiß ich, ich liege richtig.“ Dort sitzt auf der Regierungsbank Dietmar Woidke, der Ministerpräsident.

Walter ist mit seinen 30 Jahren ohne Zweifel ein großes Talent. Allerdings gibt es auch warnende Stimmen in seinem Umfeld, die ihm bescheinigen, noch lange nicht dort zu stehen, wo er glaubt, jetzt schon zu sein.

Von Igor Göldner